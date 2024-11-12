Iniesta Japonya'da El Clasico ile jübile yapacak! Barcelona ve Real Madrid'in usta isimleri geliyor

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı

12 Kasım 2024 15:15 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:23

Barcelona'ya duygusal veda eden ardından Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kariyerine devam eden Andres Iniesta'nın emekliliği kutlanacak. Dünya futboluna damga vuran yıldız isim için "El Clasico Tokyo'da" mottosuyla gösteri maçı düzenlenecek. Maçın yeri ve saatine ilişkin detaylar belli oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Emirates Club takımında kariyerini noktalayan İspanyol futbol tarihinin önemli isimlerinden Andres Iniesta "El Clasico" maçıyla emekliliğini kutlayacak. Japonya Ligi'nde (J1) yaklaşık 5,5 sezon oynayan Andres Iniesta "El Clasico Tokyo'da" mottosuyla Japon futbolseverlere son gösterisini sunacak. EL CLASICO MAÇININ YERİ VE SAATİ Japon ulusal basınının haberine göre başkent Tokyo'nun batısındaki Çofu bölgesinde Ajinomoto Stadyumunda gösteri maçı, 15 Aralık'ta yerel saatle 14.00'da başlayacak. La Liga ekipleri FC Barcelona ve Real Madrid'den yıldız meslektaşları sahada yer alacak. "Emekli yıldızlar geçidinde" Xavi Hernandez, Rivaldo, Javier Mascherano, Luis Figo, Roberto Carlos ve Iker Casillas sahada olacak. Bojan Krkic, Rafa Marquez, Adriano, Saviola, Julio Baptista, Steve McManaman, Savio, Ivan Campo da yeşil sahada boy gösterecek. ANDRES INIESTA'NIN KARİYERİ Barcelona formasıyla 9 lig ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamasının ardından Iniesta, 2018 yılında Vissel Kobe ile anlaşmış ve 2021'de 2 yıllık sözleşme yenilemişti. Vissel Kobe, Iniesta döneminde, tarihinde ilk kez geçen yıl Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş ve 2019 Japonya İmparatorluk Kupası ile 2020 Japonya Süper Kupa'yı kazanmıştı. 40 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinde İspanya ile 4 Dünya Kupası'na katılmış ve 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada kupayı kaldırmıştı. İlgili Haberler Futboldan bir yıldız daha kayıyor: Andres Iniesta'dan emeklik kararı! Andres Iniesta, futbolu bıraktı: Dünya futboluna damga vurdu!