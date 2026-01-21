Inter Arsenal maç sonucu kaç kaç? Arsenal 7'de 7 yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Inter ile Arsenal karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal, 3-1'lik skorla kazandı.

İngiliz devi Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 10 ve 31. dakikada Gabriel Jesus, 84. dakikada Viktor Gyökeres attı.

Inter'in tek golü ise 18. dakikada Petar Sucic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 7'de 7 yaptı ve 21 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

Inter ise 12 puanda kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Arsenal, Kairat Almaty'yi konuk edecek.

Inter, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek.