Inter Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı devirdi, final biletini kaptı! Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçında Inter, normal süresi 3-3 biten karşılaşmada Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek finale yükseldi. İtalyan ekibinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 1 gole imza attı. Milli futbolcumuz Çalhanoğlu ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselen ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. İşte karşılaşmadan detaylar...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Inter, yarı final ikinci maçında Barcelona'yı konuk etti. San Siro'daki rövanş karşılaşmasında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çaldı.

Karşılıklı ataklarla başlayan maçta Inter, 21. dakikada hücumdaki baskısıyla ilk golü buldu. Federico Dimarco'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Dumfries müsait durumdaki Lautaro Martinez'e pasını aktarırken, Arjantinli golcü de topu ağlara gönderdi.

Savunmada etkinliğini hissettiren mavi-siyahlılarda hızlı gelişen atakta Lautaro Martinez, ceza sahası içinde yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu izlemek için kenara gelen Marciniak, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.

İlk yarısı 2-0 biten müsabakada Barcelona 54'te Eric Garcia ile farkı 1'e indirdi. Golün ardından üst üste net pozisyonlara giren İspanyol ekibi 60. dakikada Dani Olmo'nun kafa vuruşuyla maçta eşitliği yakaladı. 2-2 Barcelona, 87. dakikada geri dönüşe imza attı. Brezilyalı futbolcu Raphinha, sol çaprazdan uzak köşeye sert şutunda fileleri havalandırdı.

Ev sahibinde Dumfries, 90+3. dakikada kale önüne yerden yaptığı ortada Acerbi tek dokunuşla yeniden beraberliği sağlayan golü kaydetti.

Uzatmalara giden müsabakada Inter, 99. dakikada Frattesi ile öne geçti. İspanyol ekibi, kalan dakikalarda Yamal ve Lewandowski ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

Son düdükle birlikte Inter, adını finale yazdırdı. Simone Inzaghi ve öğrencileri, 2023'te İstanbul'da oynanan finalin ardından yeniden Devler Ligi'nde finale kalmayı başardı.

Müsabakaya 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 79. dakikada yerini Zielinski'ye bıraktı. Çalhanoğlu ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselen ilk Türk futbolcu oldu.

PSG İLE ARSENAL KARŞILAŞACAK

Yarı finalde bir diğer eşleşme olan Paris Saint-Germain ile Arsenal TSİ 22.00'de kozlarını paylaşacak. Devler Ligi'nde final karşılaşması ise 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena'da oynanacak.