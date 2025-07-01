Inter'e bir darbe daha: Fluminense'ye elendiler!

Inter, Şampiyonlar Ligi ve Serie A'nın ardından Kulüpler Dünya Kupası'nda da hayal kırıklığına uğradı. Sezon boyunca şampiyonluğu kovaladığı kupaları son maçlarda kaybeden mavi siyahlılar, şimdi de Kulüpler Dünya Kupası'na veda etti.

FLUMINENSE'DEN INTER KARŞISINDA SÜRPRİZ ZAFER

Favori rakibi karşısında maça hızlı başlayan Fluminense, 3. dakikada German Cano ile 1-0 öne geçti. Akabindeki süreçte ise müsabaka; ikili mücadeleler ve savunma stratejisiyle geçerken, 90+3 itibarıyla Hercules sahneye çıktı ve Brezilya ekibi zorlu maçtan 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

FLUMINENSE RAKİBİNİ BEKLİYOR

Turnuvada son 8'e kalan Brezilya temsilcisi, Manchester City - Al Hilal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

https://x.com/FIFACWC/status/1939793109879250999