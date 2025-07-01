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 | Burak Ayaydın

Inter'e bir darbe daha: Fluminense'ye elendiler!

Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Inter ile Fluminense karşılaştı. İtalyan devi, çeyrek final biletini Brezilya temsilcisine kaptırdı.

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Inter'e bir darbe daha: Fluminense'ye elendiler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 00:30
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 00:30

Inter, Şampiyonlar Ligi ve Serie A'nın ardından Kulüpler Dünya Kupası'nda da hayal kırıklığına uğradı. Sezon boyunca şampiyonluğu kovaladığı kupaları son maçlarda kaybeden mavi siyahlılar, şimdi de Kulüpler Dünya Kupası'na veda etti.

Inter'e bir darbe daha: Fluminense'ye elendiler!

FLUMINENSE'DEN INTER KARŞISINDA SÜRPRİZ ZAFER

Favori rakibi karşısında maça hızlı başlayan Fluminense, 3. dakikada German Cano ile 1-0 öne geçti. Akabindeki süreçte ise müsabaka; ikili mücadeleler ve savunma stratejisiyle geçerken, 90+3 itibarıyla Hercules sahneye çıktı ve Brezilya ekibi zorlu maçtan 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Inter'e bir darbe daha: Fluminense'ye elendiler!

FLUMINENSE RAKİBİNİ BEKLİYOR

Turnuvada son 8'e kalan Brezilya temsilcisi, Manchester City - Al Hilal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

https://x.com/FIFACWC/status/1939793109879250999

Sıkça Sorulan Sorular

INTER'DE GİDİŞAT NASIL?
Tüm kupaları kaybeden Inter'de, ciddi bir yapılanma gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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