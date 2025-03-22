İran'da tarih yazıyor! İsmail Kartal ayın teknik direktörü seçildi

Fenerbahçe efsanesi İsmail Kartal, İran'da ilk ödülünü kazandı. Persepolis takımının başında görev yapan Kartal, İran Ligi'nde ayın teknik direktörü seçildi.

63 yaşındaki teknik direktör, İran Ligi'nde şu ana kadar çıktığı 6 maçta henüz mağlubiyet yüzü görmedi. İsmail Kartal'ın öğrencileri bu maçlarda 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

YARIŞ DEVAM EDİYOR

Şampiyonluk mücadelesi veren Kartal'ın öğrencileri, 23 haftanın tamamlandığı İran Ligi'nde 47 puan toplayarak sıralamada kendilerine 2. sırada yer bulabildi. Liderlikte ise 1 maç eksiği olan Tractor, 48 puana sahip.