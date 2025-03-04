İran'dan Cristiano Ronaldo açıklaması! Hakkında 'zina' suçu konuşuluyordu

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun İran'a gitmesi halinde 'zina' suçundan ceza alacağı haberleri gündemde. Portekizli süperstar Al Nassr'ın İran ekibi Esteghlal karşılaşmasında kadroya alınmadı. İran ise Ronaldo'nun ceza iddiaları hakkında açıklama yaptı.
Al Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo’nun Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu İran ekibi Esteghlal karşılaşması için kadroya alınmamasının sebebi tartışılıyor. Flashscore'de yer alan detaylarda 2 yıl önce Ronaldo’nun ayaklarıyla resim yapan engelli sanatçı Fatemeh Hammami Nasrabadi'ye sarılıp alnından öpmesi nedeniyle İran’da ‘zina’ cezası alabileceği belirtilmişti.
Cezanın içeriğinde 99 kırbaç darbesi yer alıyordu bu sebeple Ronaldo’nun kadroya alınmadığı düşünülüyordu. İran yönetimi çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.
İran hükümeti, Cristiano Ronaldo'nun ülkeyi ziyaret etmesi halinde 99 kırbaç cezasına çarptırılacağı yönündeki haberlere tepki gösterdi. İngiltere merkezli Talksport’a konuşan bir İran büyükelçiliği sözcüsü Ronaldo’nun olay sonrası özrünün kabul edildiğini söyledi.
İranlı sözcü, ‘’Uluslararası futbolcu hakkında mahkemeden karar çıktı haberlerini yalanlıyoruz’’ dedi.
Al Nassr, Ronaldo’nun yokluğunda Esteghlal ile 0-0 berabere kaldı.