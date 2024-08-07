İrfan Can Kahveci'den Yusuf Dikeç sevinci! Sosyal medyada gündem oldu

07 Ağustos 2024 01:14 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 01:19

Fenerbahçe yeni 'Arda'sını buldu! Genç yıldız ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe yeni 'Arda'sını buldu! Genç yıldız ile anlaşmaya vardı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Lille, henüz ilk dakikalarda Jayden Oosterwolde'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı bu skorla kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıya daha etkili başladı.

Temsilcimiz, 79. dakikada İrfan Can Kahveci’nin mükemmel frikik golüyle skoru 1-1’e getirdi.

İrfan Can, attığı enfes gol sonrası korner bayrağının yanına giderek Yusuf Dikeç ile özdeşleşen hareketi yaparak golü kutladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORU

İrfan Can Kahveci'nin bu sevinci kısa süre içinde sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

MAĞLUP OLDU

90+1’de Edon Zhegrova’nın golüne engel olamayan temsilcimiz, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.