Ironman 70.3 Türkiye'ye rekor katılım! 80 ülkeden 2 bin sporcu mücadele etti

03 Kasım 2024 18:50 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 18:52

Ironman 70.3 Türkiye’nin 10. yıl dönümü 80 ülkeden 2 bin sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Ironman 70.3'ün yarış startını Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Gençlik Spor İl Müdürlüğü İl Müdür Vekili Buğrahan Bozkurt, Ironman 70.3 Türkiye Lisans Sahibi Özgür Emeklioğlu ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen verdi. 1.9 km yüzme etabından sonra 90 km bisiklet yarışına başlayan sporcular bu etabı tamamladıktan sonra 21.1 km koşu etabını tamamladı.

Ironman 70.3 Türkiye yarışını erkeklerde 3 saat 56 dakika 3 saniye zamanıyla Vasili Romanov (İspanya) birinci sırada tamamlarken, 3 saat 56 dakika 4 saniye süresiyle Tim Gosnjak (Slovenya) ikinci, 3 saat 56 dakika 39 saniye ile Martin Olsan (Çekya) üçündü oldu.

Ironman 70.3 Türkiye kadınlarda 4 saat 22 dakika 31 saniye ile Marie Ingerhed (İsveç) birinci, 4 saat 26 dakika 55 saniye süresiyle Lila Bardi (Fransa) ikinci ve 4 saat 27 dakika 28 saniye zamanıyla Laura Gray (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı.

VALİ HULUSİ ŞAHİN: "SPOR ŞÖLENİ YAŞANDI"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ironman 70.3 Türkiye ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Sporun önemine ve turizme katkısına değinen Vali Şahin, "Ironman Antalya 10 yıldır düzenlenen bir organizasyon. Gün geçtikçe büyüyerek ve gelişerek devam ediyor. 80 ülkeden 2 bin üzeri sporcu katılım sağladı ve her milletten insan var. Kasım'da çok güzel bir havada spor şöleni yaşandı. Organizatör şirkete ve The Land of Legends'a teşekkür ediyorum. Side, Serik ilçesi ve Antalya için bulunmaz bir tanıtım. Ironman gün geçtikçe büyüyor ve gelecekte daha iyi işler olacaktır. Bu organizasyonda Avrupalıların spora ne kadar düşkün olduklarını ve her yaştan buraya koşarak geldiklerini gördük. Maalesef pek yerli kimseyi göremedik. Bizimde sporu hayatımızın kendi merkezine koymamız lazım. Bu insanlardan örnek almak lazım" ifadelerini kullandı.



ÖZEL SPORCULAR DAMGA VURDU

Ironman 70.3 Türkiye yarışlarında 'kendi alanlarında engelleri aşmış ve başarıya ulaşmış' üç özel sporcu, ekipleriyle bir ilke imza attı. Yüzme etabında otizmli Tuna Tunca, tandem bisikletle görme engelli Merve Orhan ve koşu etabında omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyede yarışan Okan Aracagök, hem limitleri zorladı hem de sosyal farkındalık oluşturdu.

OĞUZ OMUR KALBİYLE YARIŞTI

Türkiye'nin ilk Ironman sporcuları arasında yer alan ve geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle spor hayatını bitirme noktasına gelen Oğuz Omur, geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında Ironman 70.3 Türkiye'nin 10. yıldönümünde yarışmacılar arasında yer alırken etapları başarıyla tamamladı.

SPONSORLARDAN TAM DESTEK TURİZME DEV KATKI

Ironman 70.3 Türkiye 10. yıldönümünde 80 ülkeden 2 bin sporcu ile büyük bir organizasyona imza atarken, 5 binden fazla ziyaretçiyle turizm sezonunun daha sakin aylarında yerel ekonomiye canlı bir destek sağladı. IRONMAN 70.3 Türkiye’nin 10’uncu yılı, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen kamu kurumları ve özel kuruluşların yardımları ile gerçekleşti. Organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği himayelerinde, Serik Belediyesi ev sahipliğinde, Fraport TAV ana sponsorluğunda gerçekleşirken Anatolia Hastaneleri, sporcuların sağlığını koruyarak kritik sağlık hizmetleri sağladı. TGA, etkinliğin küresel görünürlüğünü artırarak iletişim sponsoru görevini üstlendi. Yarış, mekan sponsoru olan Land of Legends’ta gerçekleşirken, Damla Su, sporcuları yarış boyunca temel ihtiyaç olan su tedarikini sağlayarak dayanıklılıklarını ve performanslarını destekledi.