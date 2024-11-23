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iShowSpeed, Mike Tyson maçından sonra Jake Paul'a meydan okumuştu! Maç tarihi belli oldu

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Kasım 2024 18:07 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 18:15
iShowSpeed, Mike Tyson maçından sonra Jake Paul&#039;a meydan okumuştu! Maç tarihi belli oldu

Tüm dünyanın merakla izlediği Mike Tyson - Jake Paul mücadelesinden sonra genç Youtuber iShowSpeed, Paul'a meydan okumuştu. Maçın detayları belli oldu...

Genç Youtuber iShowSpeed, geçtiğimiz hafta efsane boksör Mike Tyson​'ı mağlup eden Jake Paul​'a maç teklifinde bulunmuştu. iShowSpeed, Jake Paul ile yapacağı maçın tarihini açıkladı.

Youtuber iShowSpeed, geçtiğimiz günlerde tartışmalı maç sonunda Mike Tyson'ı mağlup eden Jake Paul'a meydan okumuştu. 6 aylık bir idmanın ardından Jake Paul'u yeneceğini öne süren iShowSpeed'e, Paul'un menajeri Nakisa Bidarian 20 milyon dolarlık teklif yapmıştı.

Sıra dışı düelloda geri sayım: Jake Paul - iShowSpeed maçının tarihi belli oldu - 2. Foto

MAÇIN TARİHİNİ DUYURDU

iShowSpeed dün çıktığı Avustralya ve Yeni Zelanda turnesinde, Jake Paul ile çıkacağı maçın tarihine değindi.

Ünlü Youtuber, "2025'te Jake Paul ile dövüşeceğim. Onu yenebileceğimi hissediyorum. Savaşacağız" ifadelerini kullandı.

Sıra dışı düelloda geri sayım: Jake Paul - iShowSpeed maçının tarihi belli oldu - 1. Foto

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Kaynak: tgrthaber.com
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