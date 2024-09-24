İsmail Kartal iddiaları sonrası Fenerbahçe açıklama yaptı! 

24 Eylül 2024 20:08 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 20:11

Dün akşam yayınlanan bir TV programında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi yenilgisinden sonra eski teknik adam İsmail Kartal'ı arayarak, "Hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle" dedi. Söz konusu iddiaların ardından Fenerbahçe'den açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Yunus Akgün'den Fenerbahçe'nin penaltısına gönderme: "Benim pozisyonum daha penaltıydı"

Yunus Akgün'den Fenerbahçe'nin penaltısına gönderme: "Benim pozisyonum daha penaltıydı"

Fenerbahçe​ geçtiğimiz sene son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesini yürüttüğü teknik direktörü İsmail Kartal​ sezon sonunda takımdan gönderilerek yerine dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho​ getirildi. Jose Mourinho​'nun gelmesinin ardından Fenerbahçe​ camiası yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başladı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör transferi tüm dünyada uzun süre konuşulurken son derbi yenilgisi sonrası taraftar yönetime isyan bayrağını çekti.

Mutlak şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray​'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Yaşanan derbi mağlubiyeti sonrasında sosyal medyada kulüp yönetimine büyük eleştiriler geldi.

Derbi yenilgisinden sonra ortaya atılan bir iddiaya göre Ali Koç​, İsmail Kartal'ı arayarak, "Hiçbir takımla anlaşma benden haber bekle" dedi.

FENERBAHÇE'DEN İSMAİL KARTAL AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile ilgili atılan iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ekol TV isimli televizyon kanalında Onur Yıldız isimli şahsın, ‘duyum aldım’ diyerek Başkanımız ile ilgili dile getirdiği iddialar, Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal’a ‘hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle’ dediği sözleri tamamen yalandır.

Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz." denildi.