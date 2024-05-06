İsmail Kartal kritik puan kaybı sonrası konuştu: Tüm sorumluluk bana ait

06 May 2024 23:46 - Güncelleme : 06 May 2024 23:47

Konyaspor ve Fenerbahçe Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi. Bitime 3 hafta kala Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansı mucizelere kaldı.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal, kalan maçlarda ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını söyledi.

"SORUMLULUK BANA AİT"

Sorumluluğun kendisinde olduğunu söyleyen Kartal, "Buraya kazanmak için gelmiştik. Maçın başından, sonuna kadar üstün oynayan taraf bizdik. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Neredeyse rakibe pozisyon da vermedik. Bu akşam oyuncularım elimden gelen her şeyi yaptılar. Sadece biz, bir golü bulamadık. Bunun için buradaki sorumluluk bütün bana aittir. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

İsmail Kartal, 30 saniye süren toplantının ardından gazetecilerden soru almadan basın toplantısından ayrıldı.