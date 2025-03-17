İsmail Kartal'dan Serdar Dursun açıklaması!

Persepolis'in başına geçen ve yeni bir hikâyeye başlayan İsmail Kartal, İran'da yaşadıklarını anlattı. Ayrıca Serdar Dursun'dan da bahseden İsmail Kartal, deneyimli golcüye inandığını belirtti.

İSMAİL KARTAL'DAN PERSEPOLIS DÖNEMİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İran'da başarılı bir performans sergileyen İsmail Kartal, "Geldiğimden beri ligin zor ekipleriyle oynadık, ligin en yaşlı takımıyız ancak geldiğimde taraftara güzel futbol ve pozitif oyun oynatacağıma dair söz vermiştim, şimdi de bunu gerçekleştiriyoruz. Burada tek sorun tesis, kulüp çok büyük ancak tesis konusunda sıkıntılarımız var. Yöneticilerimize tesislerin daha iyi olması gerektiğini, daha iyi bir ortam olması gerektiğini söyledim ve bunun üzerine yeni bir yere taşındık. Taraftarımız bizi kısa zaman içinde çok sevdi, benimsedi. İki aydır Tahran'a bir kere inmedim. Ekibimle beraber sürekli çalışıyoruz. Otelden tesislere, tesislerden otele gidiyoruz. Taraftarımız bize inanıyor, güveniyor. Oyuncular bize teşekkür ediyorlar; gerek antrenmanlarda yaptıklarımızdan dolayı, gerekse tesisleşme konusunda attığımız adımlardan dolayı memnuniyetlerini ifade ediyorlar." dedi.

SERDAR DURSUN DEĞERLENDİRMESİ

"Serdar Dursun inandığım bir oyuncu. Oyun sistemime uyan bir futbolcu. Ona oynayacağın bir takıma gel dedim, İran'ı anlattım, o da kabul etti. Taraftarlar onu çok sevdi. Serdar umarım burada gollerini atmaya devam eder ve birkaç yıl daha burada kalır."