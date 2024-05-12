İsmail Kartal'dan tribünlere sitem: Olmamasını isterdik 

12 May 2024 22:06 - Güncelleme : 12 May 2024 22:12

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler kritik maçı 3-0 kazanarak şampiyonluk şansını sürdürdü. Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Batshuayi, Djiku ve Çağlar'dan geldi.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybı yapmadığı haftada son 2 maça liderin 6 puan gerisinde girdi.

İSMAİL KARTAL'DAN GALİBİYET DEĞERLENDİRMESİ

Maç sonu basına değerlendirmelerde bulunan güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Maça hazırlanırken mecburi değişiklik, mecburi rotasyon yapmak zorunda kaldık. Hafta içinde sakat oyuncularımız vardı. Sahaya hangi oyuncularla çıkarsak çıkalım kaliteli oyunculardan kurulu takımımız var. Baştan sona üstün oynayarak güzel bir galibiyet elde ettik. Kendimize yakışır oyunla maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

TRİBÜNLERE SİTEM: OLMAMASINI İSTERDİK

Galatasaray ile aynı saatte oynanan maçta sarı-lacivertli tribünlerin verdiği reaksiyonu değerlendiren Kartal, "Hepimiz açısından zor bir durum. Bugün 93 puanımız var. Rakibin de puanları var bizden öndeler. Bugün maçı kazanıp önümüze bakarak, 3 puan alarak maçı tamamlamak hedefimiz vardı. 3 maçı kazanıp sonuçları ne olacaksa olacak. Birincisini aldık. Bu hafta sonu rakibimizle oynayacağız. Orada tek hedefimiz maçı kazanmak. Son maçın ardından sonuçları göreceğiz. Rakibin bu akşam geri düşmesi, öne geçmesi tribünlerde etkili oldu. Olmamasını isterdik. Takım olarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Galatasaray maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY MAÇINA KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ"

Önümüzdeki hafta Galatasaray'a konuk olacaklarını hatırlatan Kartal, "Futbolda kaybettiğimiz maçlar oldu. Berabere kaldığımız maçlar oldu. Sivasspor maçı, Galatasaray maçı; bu maçlar çok daha iyi oynadığımız maçlardı. Diğer berabere kaldığımız maçlarda üstün oynayan, kazanma hırsı ile oynayan futbol takımı vardı. Konya maçı 8 tane yüzde yüz pozisyon vardı. Bazen de olmayınca olmuyor. Sezon başında şampiyonluk hedefliyorduk. Bugün rakibimizden puan olarak gerideyiz ama oraya kazanmak için gideceğiz." diye konuştu.

"KAFAMI YORACAK DEĞİLİM"

Sezon sonunda kulüpte yapılacak başkanlık seçimi ve kendi planlarıyla ilgili sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Biz büyük bir camiayız. Kendimle ilgili planım yok. Ben Fenerbahçe'nin çocuğuyum. Bunları konuşmanın zamanı ve yeri değil. Fenerbahçe'de herkese kapı açıktır. Bu konulara kafamı yoracak değilim. Şu andan itibaren Galatasaray maçını düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.