İsmail Kartal'ın sosyal medya paylaşımı gündem oldu! Akıllara Okan Buruk geldi

19 Ekim 2024 22:01 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 22:04

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sosyal medya hesabından yaptığı Galatasaray deplasmanı fotoğrafı ile dikkat çekti. Kartal'ın paylaşımı katıldığı bir yayında meslektaşına göndermede bulunan Okan Buruk'u getirdi.

Galatasaray​ Teknik Direkötürü Okan Buruk​, geçen sezon şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele ettiği Fenerbahçe​ Teknik Direktörü İsmail Kartal​'a 'kazak' göndermesinde bulundu.

343 YouTube kanalına konuk olan Okan Buruk burada kendisine sorulan, "Maçlarda bir uğurunuz var mı?" sorusuna İsmail Kartal'ın kızının hediyesi olarak tercih ettiği ve onunla özdeşleşen boğazlı kazağa ithaf ederek, "Eskidendi o. Galatasaray'a gelince bitti ama ara sıra oluyor. Boğazlı beyaz kazak giymiyorum." dedi.

İSMAİL KARTAL'DAN OKAN BURUK'A CEVAP MI?

Fenerbahçe eski Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan bu açıklama sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz sezon 10 kişi kalmasına rağmen rakibini yenmesini bilen Kartal, RAMS Park'ta çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları, İsmail Kartal'ın paylaşımını Okan Buruk'un 'kazak' göndermesine verilen bir cevap olarak yorumladı.

İşte Kartal'ın paylaştığı o fotoğraf: