İspanya Milli Takımı'nda Lamine Yamal kararı: Kadrodan çıkarıldı

14 Ekim 2024 03:30 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 03:31

İspanya'nın Danimarka ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Lamine Yamal, önlem amaçlı Sırbistan maçının kadrosundan çıkartıldı.

İspanya Futbol Federasyonu, Sırbistan​ maçı öncesi Lamine Yamal​'ın kadrodan çıkartıldığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, Danimarka​ maçında sakatlık yaşayan 17 yaşındaki futbolcunun testlerinde herhangi bir sakatlık tespit edilmediği ve durumun aşırı yüklenmeden tespit edildiği belirtildi.

SAKATLIK RİSKİ VARDI

Yamal, sakatlık riskinin önüne geçmek için kadrodan çıkartıldı.

Uluslar Ligi​'nde Danimarka'yı 1-0'la geçen İspanya, 15 Ekim'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.