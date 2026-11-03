İspanya'da ölen futbolcu gündem oldu: Jesus de Miguel neden öldü?

İspanya futbolunda yaşanan acı olay gündeme geldi. La Liga 2'nin 12. haftasında Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan mücadelede korkunç bir çarpışma yaşandı. Tenerife'nin golcü futbolcusu Jesus de Miguel Alameda ile FC Andorra kalecisi Jesus Owono'nun çarpışmasının ardından sahada sağlık ekipleri seferber oldu.

JESUS DE MIGUEL NEDEN ÖLDÜ?

CD Tenerife'nin futbolcusu Jesus de Miguel, Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan karşılaşmada yaşanan şiddetli çarpışmanın ardından kalp krizi geçirdi.

Müsabakanın duraklama dakikalarında Tenerife'nin golcüsü Jesus de Miguel ile FC Andorra kalecisi Jesus Owono çarpıştı. Çarpışmanın ardından bilincini kaybeden futbolcu, saha içerisinde kalp krizi geçirdi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan De Miguel'in hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı. Ancak futbolcunun nörolojik durumunun kötüleştiği bildirildi.

CD Tenerife tarafından yapılan son açıklamada, 30 yaşındaki Jesús de Miguel Alameda'nın hayatını kaybettiği duyuruldu.

İSPANYA'DA ÖLEN FUTBOLCU GÜNDEM OLDU

İspanyol futbol kulübü CD Tenerife, futbolcusu Jesus de Miguel Alameda'nın vefat ettiğini resmi açıklamayla duyurdu.

Kulübün açıklamasında, futbolcunun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletilirken, yaşanan acı olay nedeniyle duyulan üzüntü ifade edildi.

Açıklamada, Jesús de Miguel'in ailesinin kendilerine gösterilen destek için teşekkür ettiği ve bu zor süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istediği belirtildi.

JESUS DE MIGUEL KAÇ YAŞINDAYDI?

İspanya'da hayatını kaybeden futbolcu Jesús de Miguel Alameda, 30 yaşındaydı. Tenerife forması giyen golcü futbolcu, FC Andorra karşılaşmasında yaşanan çarpışmanın ardından kalp krizi geçirmiş ve yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Jesús de Miguel Alameda, İspanya La Liga 2 ekiplerinden CD Tenerife'de forma giyiyordu. Tenerife'nin golcü futbolcularından olan De Miguel, FC Andorra karşılaşmasında yaşanan talihsiz olayın ardından hayatını kaybetti.

30 yaşındaki futbolcunun ölümü, İspanya futbolunda derin bir üzüntü yarattı.