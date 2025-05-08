İspanyollar Arda Güler'i Türk yıldıza benzetti! Adeta yeni versiyonu

Arda Güler, Real Madrid'i sırtlamaya devam ederken İspanya medyasında da manşetlerin vazgeçilmezi oldu. İspanyollar bu kez Arda'yı "Adeta yeni versiyonu" diyerek bakın hangi ünlü Türk futbol yıldızına benzetti. İşte detaylar...

İspanyol basını, son dönemde Real Madrid'de attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu etkili oyunla yıldızını parlatan Arda Güler'i Mesut Özil ile kıyaslamaya başladı. Sports'ta yer alan haberde "Real Madrid’in genç Türk hücumcusu, oyun tarzını değiştirmek zorunda kalarak on numara rolüne evrildi; bu dönüşüm, Mesut Özil’inkini andırıyor" yorumuna yer verildi.

"PARALEL GİDİŞAT"

Haberde 20 yaşındaki Arda Güler’in, Real Madrid'de Mesut Özil’in ulaştığı seviyeye gelmesi için hâlâ uzun bir yolu olduğu ancak iki futbolcunun kariyerleri, her geçen gün daha çok benzerlik göstermeye başladığı belirterek, "Bu paralel gidişat, hiç şüphesiz, genç Madridli oyuncunun da Özil’in başarılarıyla süslemek isteyeceği bir tablo çiziyor" denildi. Haberde Arda Güler hakkında şu değerlendirmelere yer verildi.

ZATEN İDOLÜ

Henüz Real Madrid formasıyla sahaya bile çıkmadan önce, Güler ile idolü Özil arasında bazı ortak noktalar vardı (Güler, birkaç röportajında Özil’e hayranlığını açıkça dile getirmişti). Bunlardan biri, kökenleriydi. Özil, Almanya doğumlu olduğu için Alman milli takımında oynadı ama kökeni Türkiye’ye dayanıyordu. Bu da onları neredeyse “vatandaş” yapıyor. Ayrıca Güler de tıpkı Özil gibi solak ve hayal gücü yüksek bir oyuncu. Sahada, dar alanlarda olağanüstü işler yapabilecek, oyun kurabilen, ender rastlanan oyuncu profiline sahipler.

"MEVKİLERİ FARKLIYDI AMA ŞİMDİ!.."

Ancak taktiksel açıdan karşılaştırıldıklarında, bugüne kadar önemli bir fark vardı. Çünkü Güler, Özil’in oynadığı bölgede oynamıyordu (ya da en azından eskiden öyleydi). Fenerbahçe ve Türkiye’de sağ kanatta, ters ayakla oynayıp içeri kat eden ve şut ya da driplingleriyle etkili olan bir oyuncuydu.

Özil ise daha çok klasik bir 10 numaraydı. Bazen kanatta görev alabilse de, asıl rolü orta sahanın merkezinden oyunu kurmak, ya da son pası vermekti. Real Madrid’de geçirdiği üç sezonda tam 68 asist yapmıştı (evet, tam 68!). Iniesta ve Xavi gibi rakiplerin olduğu bir dönemde, sadece bu üç sezonda onlardan daha fazla asist üretmişti.

ARDA GÜLER'İN DÖNÜŞÜMÜ

Ancak şimdi Güler dikkat çekici bir dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşüm, büyük ölçüde zorunluluktan kaynaklanıyor. Carlo Ancelotti, sakatlıklarla boğuştuğu için orta sahada çok fazla seçeneğe sahip değil. Bu nedenle genç oyuncusunu, Celta Vigo maçında forvet arkasına – yani daha geri bir pozisyona – çekti ve sahaya bir iç orta saha oyuncusu gibi sürdü.

Bu, normalde Güler’in alışık olmadığı ve fiziksel olarak eksik kalabileceği bir mevkiydi. Ancak (Ancelotti'nin şaşırmadığı ama birçok kişinin beklemediği şekilde) Arda sahada adeta bir şov sergiledi. Attığı güzel golle birlikte, orta sahaya değer katan oyun zekâsı ve pas repertuarı, Real Madrid için yeni bir alternatif oluşturdu.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI İÇIN ANAHTAR ROL

Bu değişim sadece sezonun geri kalanı için değil, 14 Haziran’da ABD’de başlayacak Kulüpler Dünya Kupası için de büyük önem taşıyor. Yeni transferlerin yetişip yetişmeyeceği ya da sakat oyuncuların iyileşip iyileşmeyeceği hâlâ belirsiz. Ayrıca, turnuva yoğun tempoda oynanacağı için yedek oyuncuların öne çıkması gerekecek. İşte burada Arda Güler gibi isimlerin daha çok rol üstlenmesi bekleniyor. Betfair’e göre Real Madrid, turnuvanın favorisi ve kazanma olasılığı %22.

ANCELOTTI'Yİ DE DÖNÜŞTÜRDÜ

Tüm bu dönüşüm, Ancelotti’nin Güler’e dair yönetimiyle doğrudan ilişkili. Celta maçından sonra tecrübeli teknik adam, bu dönüşüme dair şu sözleri sarf etti:

“Sezon başında çevresine biraz sert çıktım. Arda çok uzun süre yedek kulübesinde bekledi ama bunu olgunlukla karşıladı. Şimdi değişti. Harika bir maç oynadı. Onun adına çok mutluyum, onu tebrik ediyorum.”

Kim bilir, belki de Arda Güler’in bu "Özil'e evrilmiş" yeni versiyonu, Ancelotti’nin Real Madrid’deki son mirası olur."