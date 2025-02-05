İspanyollar duyurdu! Galatasaray Manchester United ile pazarlık yapıyor

Galatasaray, Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Casemiro için devreye girdi! İspanyol Todo Fichajes, Galatasaray'ın Casemiro transferi için United yönetimiyle görüştüğünü duyurdu.

GALATASARAY'DA YENİ TRANSFER HEDEFİ CASEMIRO

Manchester United yönetiminin gitmesine sıcak baktığı Casemiro ile Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da ilgilenmeye başladı. Yüksek maaşlı Casemiro ile devam etmek istemeyen İngiliz devi, oyuncuyu göndermek için ortak paydada buluşmaya hazır. Galatasaray tarafında ise satın alma opsiyonuyla kiralama beklentisi var.

CASEMIRO DÜŞÜNÜYOR

Tüm seçeneklerini değerlendirmek isteyen Brezilyalı, henüz net bir karar vermiş değil.

SON DURUMU

Bu sezon 23 maça çıkan deneyimli orta saha, 1446 dakika sahada kaldı ve 3 gollük katkı sağladı.