İspanyollar Yunus Akgün için geldi! Galatasaray maçını tribünden izleyecekler

22 Aralık 2024 11:51 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 11:52

Galatasaray'ın bu sezon ligde ve Avrupa'da oynadığı karşılaşmalarda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'e sürpriz bir talip çıktı. Yıldız oyuncuyu takip etmek için Türkiye'ye gelen İspanya'nın köklü ekibi, Kayserispor - Galatasaray maçını tribünden takip edecek.

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da Yunus Akgün gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu aratmayan başarılı futbolcu, bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 31 maçta takımına 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

İSPANYA'DAN TALİP ÇIKTI

Yunus Akgün'ün gösterdiği başarılı performans Avrupa'da da dikkat çekmeye başladı. 24 yaşındaki futbolcuya İspanya'dan talip çıktı.

VALENCIA GÖZLEMCİLERİ TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Yunus Akgün için ilk adımı atan takım İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia oldu.

Bu sezon LaLiga'nın dibine demir atan İspanyol ekibinin gözlemcilerinin bugün oynanacak olan Kayserispor - Galatasaray maçında Yunus Akgün'ü tribünden takip edeceği öğrenildi.

AVRUPA LİGİ'NİN EN GOLCÜLERİNDEN

Avrupa kariyerine ilk adımı geçen sezon Leicester City'de atan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, İngiliz ekibinde kiralık olarak forma giydikten sonra yuvaya dönmüştü.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin ardından sarı kırmızılı takımda daha fazla forma şansı bulan Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atarak Rasmus Højlund, Barnabás Varga ve Samu Aghehowa ile beraber turnuvanın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Akgün, Süper Lig'de ise 15 müsabakada 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 6,5 milyon Euro olan Yunus Akgün'ün Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.