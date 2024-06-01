İsrail milli takımına rahat yok: Flistin destekçisi kişi kendini kaleye zincirledi

01 Haziran 2024 03:46 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 03:52

Glasgow kentinde bulunan Hampden Park'ta İskoçya ile İsrail arasında oynanan Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası (EURO 2025) eleme maçı sırasında, "İsrail'e Kırmızı Kart" yazılı tişört giyen Filistin destekçisi bir kişi, kendini kale direğine zincirledi.

2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme maçında, İskoçya kadın milli futbol takımı İsrail kadın milli futbol takımı ile İskoçya’nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonunda İsrail takımının oyuncusu Koral Hazan, üzüntü yaşadı.

Maçın oynandığı Hampden Park’ın önünde Filistin yanlısı gösteri düzenlendi.