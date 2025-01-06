Issa Kabore, Alman ekibi Werder Bremen'e imza attı!

06 Ocak 2025 19:05 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 19:00

Trendyol Süper Lig'den çok sayıda takımla ismi geçen Issa Kabore, Bundesliga takımı Werder Bremen'le anlaşma sağladı.

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Portekiz takımı Benfica​ ile kiralık sözleşmesini sona erdiren Issa Kabore, Alman kulübü Werder Bremen​'e kiralandı. Burkina Fasolu futbolcunun bonservisi Premier Lig takımı Manchester City​'de bulunurken ismi son günlerde Trendyol Süper Lig takımları ile anılıyordu.

2020 yılında Manchester City’e transfer olan Kabore, sırasıyla Mechelen, Troyes, Marsilya, Luton Town ve Benfica'da kiralık olarak forma giydi.

Issa Kabore, Burkina Faso​ Milli Takımı'nda Afrika Uluslar Kupası ve Elemeleri, Dünya Kupası Elemeleri olmak üzere toplamda çıktığı 32 maçta 1 gol, 12 asistlik performans kaydetti.