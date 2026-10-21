İstanbul Maratonu Halk Koşusu kayıtları nasıl yapılır 2026? Halk Koşusu kayıtları nereden yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul işbirliği ile düzenlenecek olan Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu Halk Koşusu kategorisinin kayıt dönemi 21 Ekim 2026 itibariyle başladı.

Halk Koşusu'na katılmak için gerekli göğüs numaraları, 21 Ekim'den itibaren Haldun Alagaş Spor Kompleksi, Bostancı Sahil Spor Kompleksi, Hasan Doğan Spor Kompleksi, Pendik Kurtköy Spor Kompleksi, Sefaköy Yüzme Havuzu, Fatih Spor Kompleksi, Cemal Kamacı Spor Kompleksi ve Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi'nde dağıtılacak. Kayıtlarını tamamladıktan sonra göğüs numaralarını almayan vatandaşlar koşuya katılım sağlayamayacak. Peki 48. İstanbul Maratonu Halk Koşusu kayıtları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...



İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İstanbul Maratonu Halk Koşusu kategorisinde 5 bin kişilik kontenjan ayırılacak. Koşuya katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, kayıtlarını event.spor.istanbul adresinden ücretsiz olarak yapabilecekler.

48. İstanbul Maratonu ve Halk Koşusu kayıtları, Spor İstanbul Etkinlik adresi veya İstanbul Senin uygulamasındaki “İBB Etkinlik” mini uygulaması üzerinden yapılmaktadır.

İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU KATILIM ŞARTLARI NELER?

İstanbul Maratonu'nda Halk Koşusu kategorisinde koşmak isteyen vatandaşların belli koşullara uyması gerekiyor. Bu koşulların bir kısmı şu şekilde;

- Koşuya katılmak isteyen katılımcı 1 Kasım 2026 itibariyle 14 yaşını doldurmuş olmalıdır.

- Başlangıç noktası olan Altunizade Köprüsü'ne saat 12.00'ye kadar giriş yapılmalıdır. Bu saatten sonra gelen katılımcılar alana alınmayacaktır.

- Katılımcılar göğüs numaralarını almış olmalıdır. Göğüs numarası bulunmayan katılımcılar alana alınmayacaktır.

- Alana bebek arabası ve evcil hayvan ile giriş yapılamayacaktır.

- Koşuya ailecek katılmak isteyen vatandaşlar, her bir aile ferdi için kayıt oluşturmak zorundadır.

- Katılımcının adına kayıtlı göğüs numarası bir başkasına devredilemez.