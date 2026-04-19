Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu

İstanbul Yarı Maratonu’nun bu yıl 21.'si düzenlenirken, erkeklerde Alex Matata, kadınlarda Purity Gitonga kazandı. 55 elit atletin yarıştığı maratonda koşucular Yenikapı miting alanında start aldı. İşte tüm sonuçlar, rekorlar ve tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 12:05

Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında yer alan İstanbul Yarı Maratonu’nun bu yıl 21.'si düzenlenirken, erkeklerde Alex Matata, kadınlarda Purity Gitonga kazandı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında yer alan ve bu yıl 21.'si düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu'nda erkeklerde Alex Matata, kadınlarda Purity Gitonga birinci oldu.
Erkeklerde Alex Matata 1.00.01'lik derecesiyle birinci, ikiz kardeşi Charles Matata ikinci ve Türk atlet Ali Kaya üçüncü oldu.
Kadınlarda Kenyalı atlet Purity Gitonga 1.06.50'lik derecesiyle birinci, Etiyopyalı Ftaw Zeray ikinci ve Güney Afrikalı Glenrose Xaba üçüncü oldu.
Ali Kaya, 1.00.12'lik derecesiyle kariyerinin en iyi derecesine imza atarak Türkiye Yarı Maratonu Şampiyonası'nda da Türkiye şampiyonu oldu.
Kadınlarda Türkiye şampiyonu Nursena Çeto 1.11.27'lik derecesiyle ilk sırayı aldı.
Yarı maratonu kadınlarda 9. sırada tamamlayan Stella Mami Clement Lokhiri, 1 saat 11 dakika 17 saniyelik derecesiyle Güney Sudan rekorunu kırdı.
Erkeklerde 17. sırada tamamlayan Shadrack Kimutai Koech, 1 saat 3 dakika 25 saniyelik süresiyle Kazakistan rekoruna imza attı.
Dünya Birliği’nin ‘Gold Label’ statüsünde yer alan maratonun bu yıl 21.'si gerçekleştirildi. 55 elit atletin yarıştığı maratonda koşucular Yenikapı miting alanında start alırken, sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar, Eminönü’nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü’nü geçti.

Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapan sporcular, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray’dan sonra Haliç Köprüsü’ne varmadan Fatih ilçe sınırında yine bir "U" dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu izledi ve Yenikapı’da yarışı noktaladı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlanan yarışı, geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Kenyalı atlet Alex Matata 1.00.01'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Alex Matata'nın ikiz kardeşi Charles Matata da 1 saat 1 saniyelik derecesiyle saliselerle ikinci olarak tamamladı. Türk atlet Ali Kaya ise 1.00.12'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kenyalı atlet Purity Gitonga 1.06.50'lik derecesiyle birincilik ipini göğüslerken, Etiyopyalı atlet Ftaw Zeray 1.06.57'lik derecesiyle ikinci, Güney Afrikalı atlet Glenrose Xaba 1.07.03'lik derecesiyle üçüncü oldu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU ALİ KAYA

İstanbul Yarı Maratonu'nu 1.00.12'lik derecesiyle üçüncü sırada tamamlayan Türk atlet Ali Kaya, kariyerinin en iyi derecesine imza attı. Ali Kaya, aynı zamanda Türkiye Yarı Maratonu Şampiyonası olarak da koşulan yarışta Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Sıralama ise şu şekilde oluştu:
1- Ali Kaya - 1:00:12
2- Ramazan Baştuğ - 1:02:21
3- Ömer Amaçtan - 1:02:52

KADINLAR

1- Nursena Çeto - 1.11.27
2- Pınar Demir - 1.13.49
3- Yayla Kılıç Gönen - 1.16.37

REKORLAR

Yarı maratonu kadınlarda 9. sırada tamamlayan Güney Sudanlı atlet Stella Mami Clement Lokhiri, 1 saat 11 dakika 17 saniyelik derecesiyle Güney Sudan rekorunu kırdı. Erkeklerde yarışı 17. sırada tamamlayan Kazakistanlı sporcu Shadrack Kimutai Koech de 1 saat 3 dakika 25 saniyelik süresiyle Kazakistan rekoruna imza attı.

ETİKETLER
#Atletizm
#Ali Kaya
#İstanbul Yarı Maratonu
#Alex Matata
#Purity Gitonga
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.