Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında yer alan İstanbul Yarı Maratonu’nun bu yıl 21.'si düzenlenirken, erkeklerde Alex Matata, kadınlarda Purity Gitonga kazandı.

HABERİN ÖZETİ İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında yer alan ve bu yıl 21.'si düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu'nda erkeklerde Alex Matata, kadınlarda Purity Gitonga birinci oldu. Erkeklerde Alex Matata 1.00.01'lik derecesiyle birinci, ikiz kardeşi Charles Matata ikinci ve Türk atlet Ali Kaya üçüncü oldu. Kadınlarda Kenyalı atlet Purity Gitonga 1.06.50'lik derecesiyle birinci, Etiyopyalı Ftaw Zeray ikinci ve Güney Afrikalı Glenrose Xaba üçüncü oldu. Ali Kaya, 1.00.12'lik derecesiyle kariyerinin en iyi derecesine imza atarak Türkiye Yarı Maratonu Şampiyonası'nda da Türkiye şampiyonu oldu. Kadınlarda Türkiye şampiyonu Nursena Çeto 1.11.27'lik derecesiyle ilk sırayı aldı. Yarı maratonu kadınlarda 9. sırada tamamlayan Stella Mami Clement Lokhiri, 1 saat 11 dakika 17 saniyelik derecesiyle Güney Sudan rekorunu kırdı. Erkeklerde 17. sırada tamamlayan Shadrack Kimutai Koech, 1 saat 3 dakika 25 saniyelik süresiyle Kazakistan rekoruna imza attı.

Dünya Atletizm Birliği’nin ‘Gold Label’ statüsünde yer alan maratonun bu yıl 21.'si gerçekleştirildi. 55 elit atletin yarıştığı maratonda koşucular Yenikapı miting alanında start alırken, sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar, Eminönü’nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü’nü geçti.

Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapan sporcular, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray’dan sonra Haliç Köprüsü’ne varmadan Fatih ilçe sınırında yine bir "U" dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu izledi ve Yenikapı’da yarışı noktaladı.



Yenikapı Etkinlik Alanı'nda tamamlanan yarışı, geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Kenyalı atlet Alex Matata 1.00.01'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Alex Matata'nın ikiz kardeşi Charles Matata da 1 saat 1 saniyelik derecesiyle saliselerle ikinci olarak tamamladı. Türk atlet Ali Kaya ise 1.00.12'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kenyalı atlet Purity Gitonga 1.06.50'lik derecesiyle birincilik ipini göğüslerken, Etiyopyalı atlet Ftaw Zeray 1.06.57'lik derecesiyle ikinci, Güney Afrikalı atlet Glenrose Xaba 1.07.03'lik derecesiyle üçüncü oldu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU ALİ KAYA

İstanbul Yarı Maratonu'nu 1.00.12'lik derecesiyle üçüncü sırada tamamlayan Türk atlet Ali Kaya, kariyerinin en iyi derecesine imza attı. Ali Kaya, aynı zamanda Türkiye Yarı Maratonu Şampiyonası olarak da koşulan yarışta Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Sıralama ise şu şekilde oluştu:

1- Ali Kaya - 1:00:12

2- Ramazan Baştuğ - 1:02:21

3- Ömer Amaçtan - 1:02:52

KADINLAR

1- Nursena Çeto - 1.11.27

2- Pınar Demir - 1.13.49

3- Yayla Kılıç Gönen - 1.16.37





REKORLAR

Yarı maratonu kadınlarda 9. sırada tamamlayan Güney Sudanlı atlet Stella Mami Clement Lokhiri, 1 saat 11 dakika 17 saniyelik derecesiyle Güney Sudan rekorunu kırdı. Erkeklerde yarışı 17. sırada tamamlayan Kazakistanlı sporcu Shadrack Kimutai Koech de 1 saat 3 dakika 25 saniyelik süresiyle Kazakistan rekoruna imza attı.