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 | Burak Ayaydın

İstanbul'da dev organizasyon! Büyük finalde ev sahibiyiz

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF); 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin İstanbul'da oynanacağını açıkladı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kritik süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

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İstanbul'da dev organizasyon! Büyük finalde ev sahibiyiz
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 16:44

İstanbul, 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapacak.

TVF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli voleybol organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2025 Dörtlü Final heyecanı İstanbul'da yaşanacak. Voleybolseverler, 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek bu muhteşem organizasyonda Avrupa'nın en iyi dört takımının şampiyonluk mücadelesine tanıklık edecek." ifadeleri kullanıldı.

Bilgilendirmede, organizasyon ile ilgili düşüncelerini aktaran TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bu büyük organizasyonun ülkemize alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm takımlara ve sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Avrupa Voleybol Konfederasyonu'na (CEV) ve Başkan Roko Sikiric'e de bu önemli organizasyonu Türkiye'ye emanet ettikleri için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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CEV Başkanı Sikiric ise İstanbul'un eşiz bir tarihi mirasa sahip önemli bir voleybol merkezi olduğunu vurgulayarak "Bu nedenle 2018'den sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni düzenlemek için ideal bir yer. Türk voleybolseverler inanılmaz derecede bilgili ve tutkulu ancak çok sayıda uluslararası taraftarı da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Yerel ortaklarımıza ve özellikle de Türkiye Voleybol Federasyonu'na muhteşem bir etkinliğin gerçekleştirilmesinde bizimle birlikte çalışmaya hazır oldukları için teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

https://x.com/CEVolleyball/status/1890356029008810045

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