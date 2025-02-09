İstanbul'dan Konya'ya sürpriz yıldız transferi!

Adana
Başakşehir'de kadro dışı kalan Berkay Özcan için flaş bir gelişme yaşandı ve Konyaspor devreye girdi.
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan; 26 yaşındaki orta sahanın kadro dışı kalması hakkında, ""Öncelikle konuyu buraya taşımak istemezdim. Ancak Berkay Özcan artık bizimle birlikte olmayacak. Bu, benim isteğim ve yönetimle yaptığımız toplantıdan sonra ortak aldığımız bir karar." ifadelerini kullanmıştı.
Sports Digitale'da yer alan habere göre; Konyaspor oyuncunun transferi için resmi temaslara başladı.
Bu sezon 20 maça çıkan yetenekli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamış, beklentilerin altında kalmıştı.