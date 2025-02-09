İstanbul'dan Konya'ya sürpriz yıldız transferi!

Başakşehir'de kadro dışı kalan Berkay Özcan için flaş bir gelişme yaşandı ve Konyaspor devreye girdi.

"ARTIK BİZİMLE BİRLİKTE OLMAYACAK"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan; 26 yaşındaki orta sahanın kadro dışı kalması hakkında, ""Öncelikle konuyu buraya taşımak istemezdim. Ancak Berkay Özcan artık bizimle birlikte olmayacak. Bu, benim isteğim ve yönetimle yaptığımız toplantıdan sonra ortak aldığımız bir karar." ifadelerini kullanmıştı.

KONYASPOR İLGİLENİYOR

Sports Digitale'da yer alan habere göre; Konyaspor oyuncunun transferi için resmi temaslara başladı.

PERFORMANSI

Bu sezon 20 maça çıkan yetenekli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamış, beklentilerin altında kalmıştı.