İtalya Milli Takımı’nda Spalletti dönemi sona eriyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç’e 3-0 mağlup olan ve gruptan çıkma şansını zora sokan "Gök-mavililer"de Spalletti’nin performansı uzun süredir tartışma konusuydu. Tecrübeli teknik adam, Moldova maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında görevden alındığını duyurdu. Spalletti, "Cumartesi akşamı başkan Gravina ile uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi bana görevden alınacağımı bildirdi. Ayrılmak istemezdim ama bu bir görevden alma ve kabul etmem gerekiyor. Yarın kulübede olacağım, ardından da sözleşmem feshedilecek," ifadelerini kullandı.

2022-2023 sezonunda Napoli’yi 33 yıl aradan sonra Serie A şampiyonluğuna taşıyarak adından söz ettiren Spalletti, Eylül 2023’te İtalya Milli Takımı’nın başına geçmişti. Spalletti, görev süresince çıktığı 23 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Ancak 2024 Avrupa Şampiyonası’nda gruplardan zor çıkan İtalya, son 16 turunda İsviçre’ye 2-0 mağlup olarak turnuvaya erken veda etmişti. Norveç karşısında alınan son mağlubiyet ise Spalletti'nin koltuğunu kaybetmesine neden oldu.

İtalyan basını, Spalletti’nin yerine en güçlü aday olarak şu anda Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’ı çalıştıran Stefano Pioli’yi işaret ediyor. Spalletti, Moldova maçını kazanarak görevine veda etmek ve kendisinden sonra gelecek teknik direktöre moralli bir başlangıç bırakmak istediğini belirtti.