FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında basketbol heyecanı, İtalya ile Türkiye arasında oynanacak J Grubu mücadelesiyle devam ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci turdaki üçüncü karşılaşmasında İtalya deplasmanına konuk olacak. Roma'da bulunan PalaEur'da oynanacak müsabaka, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Elemelerde çıktığı 8 karşılaşmayı da kazanarak önemli bir seri yakalayan milliler, İtalya karşısında da galibiyet arayacak. Ancak ay-yıldızlı ekip, bu kritik mücadeleye Cedi Osman, Alperen Şengün, Adem Bona ve çeşitli nedenlerle kadroda bulunmayan diğer önemli isimlerden yoksun çıkacak. İtalya ise ikinci turdaki ilk galibiyetini kendi sahasında alabilmek için mücadele edecek. İtalya Türkiye basketbol maçını veren kanallar belli oldu.

İTALYA TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI BU AKŞAM OYNANACAK

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki üçüncü maçında bu akşam İtalya'nın konuğu olacak. İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan PalaEur'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. J Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Türkiye, İtalya deplasmanından galibiyetle ayrılarak eleme sürecindeki başarılı performansını devam ettirmek istiyor.

Milliler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk turunda oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanarak grubunu lider bitirdi. İkinci turda da aynı performansı sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, ağustos ayında Litvanya ve İzlanda ile karşılaştı. Her iki müsabakadan da galibiyetle ayrılan Türkiye, toplam galibiyet sayısını 8'e çıkardı. Böylece Dünya Kupası bileti alan ilk takım unvanını elde eden ay-yıldızlı ekip, İtalya karşısında da kazanması halinde elemelerdeki galibiyet serisini 9 maça taşıyacak.

İTALYA TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği İtalya Türkiye karşılaşması, TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Roma'daki PalaEur'da oynanacak mücadele için belirlenen başlangıç saati ise TSİ 22.00 olarak açıklandı. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen izleyiciler, TRT Spor ve S Sport yayınlarını tercih edebilecek.

İtalya Türkiye basketbol maçını internet üzerinden izlemek isteyenler için de canlı yayın seçeneği bulunuyor. TRT Spor'un resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sekmesi üzerinden müsabaka takip edilebilecek. Ayrıca karşılaşmanın TRT Spor ve S Sport yayınları, ilgili kanalların uydu frekans bilgileri üzerinden izlenebilecek. İtalya deplasmanında parkeye çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın mücadelesi, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

MAÇ ÖNCESİ EKSİKLER

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya ve İzlanda karşılaşmalarına önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Ağustos ayında oynanan son pencere maçlarında milli formayı giyen kaptan Cedi Osman, yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadroya dahil edilmedi. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden Alperen Şengün ve Adem Bona da kadroya çağrılmayan isimler arasında yer aldı. NBA Gelişim Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven ise aday kadroda bulunmasına rağmen İtalya karşısında sahada olamayacak.

Millilerde sakatlıkları bulunan Yiğitcan Saybir ve Yavuz Gültekin de aday kadrodan çıkarıldı. Başantrenör Ergin Ataman, Anadolu Efes'in Basketbol Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Kosner Baskonia ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma nedeniyle Ercan Osmani'den de İtalya maçında faydalanamayacaklarını açıkladı. Böylece Türkiye, Roma deplasmanındaki mücadeleye önemli oyuncularının eksikliğinde çıkacak.