İtalya - Türkiye maçının saati ve kanalı belli oldu!

04 Haziran 2024 12:37 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 12:37

Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Türkiye, İtalya ile hazırlık maçı ile start alıyor. EURO 2024 öncesi son hazırlık maçını oynayacak olan A Milli Futbol takımı İtalya ile kozlarını paylaşacak.



Bu karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu’ndan hakem Sebastian Gishamer yönetecek. Gishamer’in yardımcıları ise Andreas Heidenreich ve Santino Schreiner olacak.

Mart ayında oynadığı son iki hazırlık maçında Macaristan’a 1-0, Avusturya’ya ise 6-1 mağlup olan milliler, İtalya’nın ardından 10 Haziran’da Polonya ile deplasmanda hazırlık maçı yapacak.

EURO 2024 Grupları

Türkiye, EURO 2024’te Portekiz, Gürcistan ve Çekya’nın yer aldığı F Grubu’nda mücadele edecek. İtalya ise B Grubu’nda İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile karşılaşacak.

Geniş Aday Kadroda Değişiklikler

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın açıkladığı 35 kişilik geniş aday kadrodan Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım ise Ümit Milli Takım’a gönderildi. Ümit Milli Takım’ın İskoçya ile oynayacağı maç için kadroya alınan Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, İtalya maçının ardından yeniden A Takım kadrosuna katılacak.

Şampiyonlar Ligi Finali dolayısıyla milli takım kampına İtalya’da katılacak olan Arda Güler ve Salih Özcan’ın maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

A Milli Takım’ın Aday Kadrosu:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

İtalya-Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

İtalya ve Türkiye arasındaki hazırlık maçı yarın TSİ 22.00’de Bologna’daki Renato Dell’Ara Stadyumu’nda oynanacak. Maç, TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

Milli Takımın 625. Maçı

A Milli Futbol Takımı, İtalya maçıyla birlikte tarihindeki 625. karşılaşmaya çıkacak. Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 624 maçta 242 galibiyet, 147 beraberlik ve 235 yenilgi aldı.

Montella 7. maçına çıkıyor

Vincenzo Montella yönetiminde yedinci maçına çıkacak olan Türkiye, Montella ile ilk üç maçını kazanmış, sonraki iki maçını ise kaybetmişti. Montella’nın Türkiye başındaki ilk maçı Hırvatistan’a karşı 1-0 galibiyetle sonuçlanmıştı.

Milli Takım'ın 2024’te Galibiyeti Yok

2024’teki ilk maçlarını Macaristan ve Avusturya’ya karşı kaybeden Türkiye, İtalya karşısında bu yılın ilk galibiyetini almaya çalışacak.