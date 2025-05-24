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 | Berkay Alptekin

İtalya'da Napoli şampiyon, şehir alt üst oldu! Çok sayıda yaralı var

İtalya'nın en köklü ligi olan Serie A'da 2024-2025 sezonunda yüzü gülen taraf Napoli oldu. Mutlu sona ulaşan Napoli'de taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla karşılarken, şehir kaosa sürüklendi. İlk belirlemelere göre, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

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İtalya'da Napoli şampiyon, şehir alt üst oldu! Çok sayıda yaralı var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 15:34

İtalya'nın birinci futbol ligi Serie A'da 38'inci ve son haftada dün kendi sahasında ağırladığı Cagliari'yi 2-0 yenerek, en yakın rakibi Inter'in 1 puan önünde 82 puanla şampiyonluğunu ilan eden Napoli'nin bu başarısı, kentte sabaha kadar kutlamalara sahne oldu.

Lig tarihindeki 4'üncü, son 3 yılda ise elde edilen 2'inci şampiyonluk, şehrin farklı noktalarında büyük coşkuyla karşılandı.

İtalya'da Napoli şampiyon, şehir alt üst oldu! Çok sayıda yaralı var

Özellikle Napoli'yi Cagliari karşısında öne geçiren 42. dakikada Scot McTominay’ın golü ile 51. dakikada Romelu Lukaku'nun golleri sonrasında kentte çok sayıda meşale ve havai fişek patlatıldı.

İtalya'da Napoli şampiyon, şehir alt üst oldu! Çok sayıda yaralı var

KUTLAMALARA BIÇAKLI DARBE

İtalyan ANSA ajansının haberinde, dün gece boyunca süren kutlamalar sırasında çoğu havai fişek ve meşale kullanımından ya da çıkan kavgalar sebebiyle olmak üzere en az 39 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananlar arasında bıçakla yaralananların da olduğu kaydedildi.

Yaralanma hadiselerinin dışında en az 10 hırsızlık ve soygun vakasının da yaşandığı bildirildi.

İtalya'da Napoli şampiyon, şehir alt üst oldu! Çok sayıda yaralı var

Bu arada yine kutlamalar sırasında kentteki "Trieste ve Trento Meydanı"nda yer alan "Carciofo (Enginar)" çeşmesinin tahribata uğradığı ve maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Ayrıca İtalyan basınında çıkan diğer haberlerde de kutlamalar sırasında hafif yaralanan 120 kişinin kentte oluşturulan sağlık noktalarından tıbbi destek aldığı ifade edildi.

Diğer yandan, Napoli takımının 26 Mayıs’ta şehirde kupa ile şampiyonluk turu atacağı ve kutlamaların pazartesi akşam geç saatlere kadar sürmesinin beklendiği aktarıldı.

İtalya'da Napoli şampiyon, şehir alt üst oldu! Çok sayıda yaralı var
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ETİKETLER
#İtalya
#sinema
#serie a
#Napoli
#şampiyonluk
#Fußball
#Kutlamalar
#Yaralanmalar
#Spor
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