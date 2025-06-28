Ivan Perisic imzayı attı: 2 yıllık yeni anlaşma!

PSV Eindhoven, Ivan Perisic ile yeniden anlaştı. 36 yaşındaki Ivan Perisic'in performansından memnun olan Hollanda devi, Hırvat kanatla iki yıl daha devam edecek.

Ivan Perisic ve PSV Eindhoven nikâh tazeledi. İki tarafında memnun olduğu süreçte, deneyimli yıldızın kontratı 2 yıl daha uzatıldı.

https://x.com/PSV/status/1938696336586821764

IVAN PERISIC PSV'DE DEVAM EDİYOR

PSV Eindhoven ile özellikle Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlar çıkaran Ivan Perisic, an itibarıyla 2 yıl daha Hollanda'da kalmaya karar verdi. Bu sezon PSV ile 39 maça çıkan yıldız kanat, 16 gol ve 11 asistlik etkileyici bir katkı sağlamıştı.

https://x.com/PSV/status/1938651060433989760

OLIVIER GIROUD DA OYNAMAYA DEVAM EDİYOR

36 yaşındaki Ivan Perisic'in ardından, 38 yaşındaki Olivier Giroud'dan da şaşırtan bir hamle geldi. MLS'ten ayrılmaya hazırlanan Fransız golcü, eski takımı Lille ile anlaştı ve bu yaştan sonra tekrar Ligue 1'de forma giymeye karar verdi.