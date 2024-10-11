İzlanda - Türkiye maçının hakemi belli oldu

11 Ekim 2024 17:08 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 17:08

A Milli Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak. İzlanda karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu. İzlanda - Türkiye maçına Polonyalı hakem ve yardımcıları atandı.

UEFA Uluslar Ligi​ B Grubunda mücadele eden A Milli Takımımız bugün 21.45’te Karadağ’ı ağırlıyor. Karadağ​ maçı öncesi İzlanda maçının hakemi belli oldu. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te Laugardalsvöllur Stadı'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

YARIMCILARI AYNI ÜLKEDEN

Bu mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.