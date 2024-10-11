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İzlanda - Türkiye maçının hakemi belli oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ekim 2024 17:08 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 17:08
İzlanda - Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak. İzlanda karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu. İzlanda - Türkiye maçına Polonyalı hakem ve yardımcıları atandı.

UEFA Uluslar Ligi​ B Grubunda mücadele eden A Milli Takımımız bugün 21.45’te Karadağ’ı ağırlıyor. Karadağ​ maçı öncesi İzlanda maçının hakemi belli oldu. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te Laugardalsvöllur Stadı'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

İzlanda - Türkiye maçının hakemi belli oldu - 1. Resim

YARIMCILARI AYNI ÜLKEDEN

Bu mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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