İzlanda - Türkiye maçının hakemi belli oldu
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ekim 2024 17:08 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 17:08
A Milli Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak. İzlanda karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu. İzlanda - Türkiye maçına Polonyalı hakem ve yardımcıları atandı.
UEFA Uluslar Ligi B Grubunda mücadele eden A Milli Takımımız bugün 21.45’te Karadağ’ı ağırlıyor. Karadağ maçı öncesi İzlanda maçının hakemi belli oldu. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te Laugardalsvöllur Stadı'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
YARIMCILARI AYNI ÜLKEDEN
Bu mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı