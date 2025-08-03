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 | Burak Ayaydın

Jack Grealish transferinde ters köşe: Süper Lig'e önerilmişti!

Jack Grealish için 'transferde ters köşe' dedirten bir süreç yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda menajerler aracılığıyla Süper Lig devlerine önerilen Jack Grealish, an itibarıyla ise kariyerine Premier Lig'de devam edecek gibi görünüyor.

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Jack Grealish transferinde ters köşe: Süper Lig'e önerilmişti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 00:04

Jack Grealish'in 'e olma ihtimali gün geçtikçe azalırken, flaş bir gelişme yaşandı. ve 'ın gündemine de gelen Jack Grealish, şu anda ise rotayı 'a kırmaya karar verdi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DERKEN JACK GREALISH İÇİN YİNE PREMIER LIG

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın menajerler aracılığıyla önerilen Jack Grealish'i olumsuz değerlendirmesi, İngiliz yıldız için farklı gelişmelere sebep oldu! Esasen ise Jack Grealish, an itibarıyla Everton ile prensipte anlaştı ve kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını beklemeye başladı.

Jack Grealish transferinde ters köşe: Süper Lig'e önerilmişti!

TRANSFERDE SÜPER LİG'E ÖNERİLEN JACK GREALISH GÖZDEN DÜŞMÜŞTÜ

'nin kötü geçen sezonunda beklentilerin çok uzağında kalan Jack Grealish, Pep Guardiola'dan veto yemiş ve 'gönderilecekler' listesine eklenmişti. Halihazırda City'ye bonservis teklifinin gelmediği süreçte, İngiliz devi Jack Grealish'in kiralık olarak ayrılmasına da olumlu yaklaştı ve 29 yaşındaki yıldızın Everton temaslarına izin verdi.

Jack Grealish transferinde ters köşe: Süper Lig'e önerilmişti!

JACK GREALISH 117.5 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Mavi beyazlıların önemli bir potansiyel olarak gördüğü Jack Grealish, 2021 yazında Aston Villa'dan Manchester City'ye tam 117.5 milyon Euroya transfer edilmişti! Bugün gelinen noktadaysa Manchester City, Jack Grealish'in kulüpten ayrılmasını istiyor ve geniş kadroda daralmaya gitmeyi hedefliyor.

Jack Grealish transferinde ters köşe: Süper Lig'e önerilmişti!

Sıkça Sorulan Sorular

JACK GREALISH İÇİN SON SEZON NASIL GEÇTİ?
Yetenekli hücumcu, City ile bu sezon 32 maça çıktı ve 3 gol ile 5 asistlik katkı sağladı.
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