Jack Grealish transferinde ters köşe: Süper Lig'e önerilmişti!

Jack Grealish'in Süper Lig'e transfer olma ihtimali gün geçtikçe azalırken, flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine de gelen Jack Grealish, şu anda ise rotayı Everton'a kırmaya karar verdi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DERKEN JACK GREALISH İÇİN YİNE PREMIER LIG

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın menajerler aracılığıyla önerilen Jack Grealish'i olumsuz değerlendirmesi, İngiliz yıldız için farklı gelişmelere sebep oldu! Esasen ise Jack Grealish, an itibarıyla Everton ile prensipte anlaştı ve kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını beklemeye başladı.

TRANSFERDE SÜPER LİG'E ÖNERİLEN JACK GREALISH GÖZDEN DÜŞMÜŞTÜ

Manchester City'nin kötü geçen sezonunda beklentilerin çok uzağında kalan Jack Grealish, Pep Guardiola'dan veto yemiş ve 'gönderilecekler' listesine eklenmişti. Halihazırda City'ye bonservis teklifinin gelmediği süreçte, İngiliz devi Jack Grealish'in kiralık olarak ayrılmasına da olumlu yaklaştı ve 29 yaşındaki yıldızın Everton temaslarına izin verdi.

JACK GREALISH 117.5 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Mavi beyazlıların önemli bir potansiyel olarak gördüğü Jack Grealish, 2021 yazında Aston Villa'dan Manchester City'ye tam 117.5 milyon Euroya transfer edilmişti! Bugün gelinen noktadaysa Manchester City, Jack Grealish'in kulüpten ayrılmasını istiyor ve geniş kadroda daralmaya gitmeyi hedefliyor.