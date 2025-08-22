Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
30°
Avatar
Editor
 Murat Makas

Jadon Sancho için dudak uçuklatan rakam! Beşiktaş düğmeye bastı

Beşiktaş kanat transferi için yıldız isim Jadon Sancho'nun peşinde. Siyah-beyazlıların yıldız isim için dev bir transfer teklifi hazırlığında olduğu iddia edildi. Sancho'ya dudak uçuklatan maaş teklifi yapılacağı öğrenildi.

KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
22.08.2025
18:53
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
18:53

çalışmalarını sürdüren kanat bölgesine takviye için yıldız isimlere yöneliyor. Yaz transfer döneminin bitimine günler kala siyah-beyazlılar kanat transferinde bir isim netleştirdi. Başkan Serdal Adalı'nın takımda görmek istediği Jadon Sancho için yeni bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

İtalyan basınından Il Romanista'nın haberine göre, İngiliz futbolcu içinRomaile arasında 19+5 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı. Ancak bu transfer hâlâ oyuncunun kendi kararına bağlı; Sancho, 'nın projesine tam olarak ikna olmuş değil.

BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ BİR TEKLİFE HAZIR

İngiliz futbolcu,'nde forma giymek veya Manchester United'da aldığı maaşa yakın bir teklifi değerlendirmek istiyor.

Beşiktaş, bu transfer için bekleyişini sürdürüyor ve oyuncu için önemli bir teklif sunmaya hazır. Siyah-beyazlıların, Sancho için 8 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş teklifiyle oyuncuyu kadrosuna katabileceği belirtildi. Sancho'nun, çizeceği yola önümüzdeki saatlerde karar vermesi bekleniyor.

Beşiktaş duyurdu! İşte Tayfur Bingöl'ün yeni takımı

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Manchester United veChelseaformalarıyla 42 maça çıkan Sancho, 5 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti. Sancho'nun piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.

