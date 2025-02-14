Jamal Musiala 2030'a kadar resmen imzaladı!

İstanbul
Bayern Münih'in yetenekli futbolcusu Jamal Musiala, Alman deviyle sözleşme yeniledi ve 2030'a kadar imza attı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Musiala için Real Madrid ve Manchester City gibi kulüplerin de adı geçiyordu.
Yeni sözleşmeyle ilgili konuşan Alman on numara, "Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. İlk adımlarımı burada attım ve gelecek yıllarda, bu kulüpte çok büyük şeyler başaracağımıza inanıyorum. Hem Münih’te hem de kulüpte evdeymişim gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Alman deviyle bu sezon 30 maça çıkan Musiala, 15 gol ve 8 asistlik önemli bir katkı sağladı.