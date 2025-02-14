Jamal Musiala 2030'a kadar resmen imzaladı!

Bayern Münih'in yetenekli futbolcusu Jamal Musiala, Alman deviyle sözleşme yeniledi ve 2030'a kadar imza attı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Musiala için Real Madrid ve Manchester City gibi kulüplerin de adı geçiyordu.

BURASI EVİM GİBİ AÇIKLAMASI

Yeni sözleşmeyle ilgili konuşan Alman on numara, "Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. İlk adımlarımı burada attım ve gelecek yıllarda, bu kulüpte çok büyük şeyler başaracağımıza inanıyorum. Hem Münih’te hem de kulüpte evdeymişim gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

ETKİLEYİCİ İSTATİSTİKLER

Alman deviyle bu sezon 30 maça çıkan Musiala, 15 gol ve 8 asistlik önemli bir katkı sağladı.