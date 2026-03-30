Jannik Sinner Miami Açık'ta da şampiyon oldu: Tam 34 settir kaybetmiyor!

Jannik Sinner, Miami Açık finalinde Jiri Lehecka'yı 6-4’lük iki setle geçerek şampiyon oldu. Bu zaferle birlikte; 2017’deki Roger Federer’den sonra 'Sunshine Double' yapan ilk isim olan İtalyan raket, Masters 1000 tarihinde bu ikilemeyi tek bir set bile kaybetmeden başaran ilk oyuncu olarak da tarihe geçti.
Paris, Indian Wells ve Miami turnuvalarında şampiyonluklar yaşayan Jannik Sinner; an itibarıyla 34 settir mağlubiyet yüzü görmüyor! İlave olarak da yetenekli tenisçi; Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, Andre Agassi, Roger Federer ve Novak Djokovic’in ardından 'Sunshine Double' (Aynı sezonda hem Indian Wells hem Miami şampiyonluğu) yapan sekizinci isim olarak dikkat çekti.
Yağmur sebebiyle yaklaşık 1.5 saat duran finalde, Jannik Sinner tamamen oyuna odaklanmış bir şekilde korta geri döndü ve net bir galibiyet aldı. İtalyan raketin sürecini yorumlayan rakibi Jiri Lehecka, "Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz bize sınırları gösteriyor, onlara yetişmek için oyunumuzu çok geliştirmemiz şart." ifadelerini kullandı.