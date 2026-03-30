Jannik Sinner, Miami Açık finalinde Jiri Lehecka'yı 6-4’lük iki setle geçerek şampiyon oldu. Bu zaferle birlikte; 2017’deki Roger Federer’den sonra 'Sunshine Double' yapan ilk isim olan İtalyan raket, Masters 1000 tarihinde bu ikilemeyi tek bir set bile kaybetmeden başaran ilk oyuncu olarak da tarihe geçti.

HABERİN ÖZETİ Jannik Sinner Miami Açık'ta da şampiyon oldu: Tam 34 settir kaybetmiyor! Jannik Sinner, Miami Açık finalinde Jiri Lehecka'yı yenerek şampiyon oldu ve bu zaferle birlikte 'Sunshine Double' yapan ilk set kaybetmeyen oyuncu unvanını kazandı. Jannik Sinner, Miami Açık finalinde Jiri Lehecka'yı 6-4'lük iki setle mağlup etti. Bu zaferle 2017'den bu yana 'Sunshine Double' yapan ilk isim oldu. Masters 1000 tarihinde bu ikilemeyi tek bir set bile kaybetmeden başaran ilk oyuncu olarak tarihe geçti. An itibarıyla 34 settir mağlubiyet yüzü görmüyor. Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, Andre Agassi, Roger Federer ve Novak Djokovic'in ardından 'Sunshine Double' yapan sekizinci isim oldu. Yağmur nedeniyle 1.5 saat ara verilen finalde dikkatini kaybetmedi.

Paris, Indian Wells ve Miami turnuvalarında şampiyonluklar yaşayan Jannik Sinner; an itibarıyla 34 settir mağlubiyet yüzü görmüyor! İlave olarak da yetenekli tenisçi; Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, Andre Agassi, Roger Federer ve Novak Djokovic’in ardından 'Sunshine Double' (Aynı sezonda hem Indian Wells hem Miami şampiyonluğu) yapan sekizinci isim olarak dikkat çekti.

YAĞMUR NEDENİYLE 1.5 SAAT ARA VERİLDİ AMA JANNIK SINNER DİKKATİNİ KAYBETMEDİ

Yağmur sebebiyle yaklaşık 1.5 saat duran finalde, Jannik Sinner tamamen oyuna odaklanmış bir şekilde korta geri döndü ve net bir galibiyet aldı. İtalyan raketin sürecini yorumlayan rakibi Jiri Lehecka, "Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz bize sınırları gösteriyor, onlara yetişmek için oyunumuzu çok geliştirmemiz şart." ifadelerini kullandı.