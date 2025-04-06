Japonya'da zafer Max Verstappen'in oldu!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışına Japonya ev sahipliği yaptı.

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, pit stoplar haricinde yerini korudu ve damalı bayrağı ilk sırada gördü. Hollandalı pilot bu sezonun ilk galibiyetini elde etti.

McLaren pilotu Lando Norris ikinci sırayı alırken, takım arkadaşı Oscar Piastri ise podyumun son basamağını tamamladı.

Verstappen ayrıca Japonya'da üst üste 4 kez yarış kazanan ilk isim oldu. Daha önce Michael Schumacher üç kez üst üste Japonya'da damalı bayrağı ilk sırada görmüştü.

Mercedes adına yarışan Kimi Antonelli de Formula 1 tarihinde en hızlı turu atan en genç pilot oldu.

Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışı Bahreyn'de yapılacak.