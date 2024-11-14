Jayden Oosterwolde'ye dev talip! Fenerbahçe'nin kasası dolacak 

14 Kasım 2024 18:53 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 19:15

Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda sakatlanarak sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'ye dev teklifler yağdı. Avrupa devlerinin talip olduğu oyuncu için Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro kazanmayı beklediği ifade edildi.

Fred cezalı olduğu için Bodrumspor maçında oynamıyor! Oosterwolde'de karşılaşmada yer almadı

Fred cezalı olduğu için Bodrumspor maçında oynamıyor! Oosterwolde'de karşılaşmada yer almadı

Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Oosterwolde​'nin sakatlanmasına rağmen talipleri eksilmiyor. İddialara göre Roma​, West Ham United​ ve Crystal Palace, ocak ayında yıldız oyuncu için transfer​ teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE​ 20 MİLYON EURO'DAN KAPIYI AÇTI!

Hem sol bek hem de stoper olarak görev alabilen Oosterwolde, büyük kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Fenerbahçe’nin transfer sürecinde 20 milyon Euro’dan başlayan bir bedel talep edeceği, bu rakama yakın bir teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacağı belirtiliyor.

2027 yılına kadar sözleşmesi süren başarılı oyuncu bu sezon 14 karşılaşmada sahada yer almıştı.