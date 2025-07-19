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 | Burak Ayaydın

Jhon Duran sessizliğini bozdu: "Fenerbahçe'deki hedeflerim belli"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'dan kritik açıklamalar geldi. Kulüp televizyonuna konuşan Jhon Duran, Fenerbahçe'deki hedeflerine de değindi.

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Jhon Duran sessizliğini bozdu:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 18:47
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 18:47

ve süreci resmen başladı. Takımın yaz kampına katılan yeni , sürece dair bilgiler aktardı.

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN'DAN İLK SÖZLER

"Çok büyük bir teknik direktörümüz ve çok iyi futbolcularımız var. Taraftarlarımızın gerek sokaklarda gerekse sosyal medyada göstermiş oldukları sevgi benim için çok önemliydi. Bir an önce takımımızın hedeflere ulaşmasına yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Burada bana gösterilen sevgiye karşılık verebilmek için sabırsızlanıyorum. Farklı ülkelerden teklifler vardı ama ben buraya gelmek istedim. Kulübümüzün projesini, teknik direktörümüzün hedeflerini duyduktan sonra buraya geldim. Çekişmeli bir ligde yer alarak, şampiyonluk için savaşacağım. Türkiye ligi önemli bir lig, ayrıca takım olarak 'ne de katılmak istiyoruz. Dolayısıyla buraya gelmemin en iyi seçenek olacağını düşündüm ve vermiş olduğum karardan dolayı da çok mutluyum."

Jhon Duran sessizliğini bozdu: "Fenerbahçe'deki hedeflerim belli"

DURAN'DAN JOSE MOURINHO KRİTİĞİ

"Kendisi ile iletişimimiz ben buraya gelmeden, Kolombiya'dayken başladı. Kendisi ile bir görüşme gerçekleştirdim. Benim buraya gelmemi istedi. Bana kulübün projelerinden bahsetti. Bence o dünya tarihindeki en büyük teknik direktörlerden bir tanesi. Onunla çalışıp çok fazla şey öğrenecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Belirtmiş olduğum gibi benim için dünya tarihinin en büyük teknik direktörlerinden bir tanesi. Şimdiye kadar benim çalıştığım en büyük teknik direktör."

Jhon Duran sessizliğini bozdu: "Fenerbahçe'deki hedeflerim belli"

TAKIM HAKKINDA SAMİMİ AÇIKLAMALAR

"Takım arkadaşlarımla gayet iyi bir ilişkim var. Bazıları için çılgın bile diyebilirim ama onların burada beni karşılama biçimi çok hoştu. Aynı zamanda genç oyuncuların saçları kesiliyordu. Bu Kolombiya'da da gelenektir. Burada olduğunu bilmiyordum. Bizim için de çok eğlenceli anlardı. Onlarla takım arkadaşı olduğum için çok mutluyum. Bana göstermiş oldukları ilgi ve sevgiden dolayı çok mutluyum. Umarım en kısa sürede saha içerisinde de birbirimize alışıp, güzel başarılar elde ederiz. Sosyal medyada taraftarlarımızla ilgili çok video görmüştüm. Öncelikle onların Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutluyorum. Bu büyük kulübün, bu kadar büyük ve tutkulu taraftarları olduğunu bilmek çok güzel. Bu sezonla ilgili bizler ne istediğimizi biliyoruz. Her şeyden önce şampiyonluk için savaşacağız. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz ki sezon bittiğinde hem onlar hem bizler mutlu olalım."

Jhon Duran sessizliğini bozdu: "Fenerbahçe'deki hedeflerim belli"

Sıkça Sorulan Sorular

JHON DURAN NEREDEN GELDİ?
Fenerbahçe, yıldız hücumcuyu Al Nassr'dan kiralamıştı.
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#Jhon Duran
#Spor
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