Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Jhon Duran sonrası bir bomba daha! Fenerbahçe dünya yıldızını istiyor, Mourinho onayladı

Jhon Duran transferiyle Süper Lig'e damga vuran Fenerbahçe transferde dünyaca ünlü yıldızların peşine düşmeye devam ediyor. Kanat bölgesi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe dünyaca ünlü bir yıldız için PSG ile görüşüyor. Jose Mourinho'nun ise transfere onay verdiği iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jhon Duran sonrası bir bomba daha! Fenerbahçe dünya yıldızını istiyor, Mourinho onayladı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 17:24

Fenerbahçe Al Nassr'dan transfer ettiği Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı özel uçakla İstanbul’a getirdi. Jhon Duran forma lansmanına katılarak sağlık kontrollerinden geçecek. Transfer ile büyük ses getiren Fenerbahçe listeye sürpriz isimler ekliyor. Fenerbahçe, kanat transferinde ise temaslarını sıklaştırdı.

Jhon Duran sonrası bir bomba daha! Fenerbahçe dünya yıldızını istiyor, Mourinho onayladı

ASENSIO'NUN PEŞİNDE

Sabah’ın Estadio Deportivo'dan derlediği habere göre; sarı-lacivertli ekip, PSG forması giyen Marco Asensio'nun peşine düştü.

Jhon Duran sonrası bir bomba daha! Fenerbahçe dünya yıldızını istiyor, Mourinho onayladı

MOURINHO'DAN ONAY

Haberde, teknik direktör Jose Mourinho'nun da Asensio'yu takımda görmek istediği ve transfere yeşil ışık yaktığı belirtildi. Haberin detaylarında Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki yıldız futbolcu için PSG ile temasa geçtiği vurgulandı.

MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

Asensio'nun 14 milyon Euro civarında maaşın bir kısmının ödenmesi halinde Fransızların kiralamaya izin vereceği aktarıldı.

Jhon Duran sonrası bir bomba daha! Fenerbahçe dünya yıldızını istiyor, Mourinho onayladı

ASTON VILLA'DA KİRALIK OYNADI

İspanyol futbolcu, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da kiralık olarak forma giydi. Takımıyla 37 maçta forma giyen yıldız futbolcu, süre aldığı 1874 dakikada 10 gol atıp 5 kez de asist yaptı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Marco Asensio'nun Paris Saint-Germain ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. İspanyol futbolcu, on numara, sağ kanat ve sol kanat bölgelerinde forma giyebiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Asensio'nun değeri ne kadar?
DEĞERİ 20 MİLYON EURO Transfermarkt verilerine göre Asensio'nun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran İstanbul'da
ETİKETLER
#transfer
#çözün
#Fenerbahçe
#telefon
#Ülkeler Birliği
#psg
#Marco Asensio
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.