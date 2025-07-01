Jhon Duran sonrası bir bomba daha! Fenerbahçe dünya yıldızını istiyor, Mourinho onayladı

Jhon Duran transferiyle Süper Lig'e damga vuran Fenerbahçe transferde dünyaca ünlü yıldızların peşine düşmeye devam ediyor. Kanat bölgesi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe dünyaca ünlü bir yıldız için PSG ile görüşüyor. Jose Mourinho'nun ise transfere onay verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe Al Nassr'dan transfer ettiği Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı özel uçakla İstanbul’a getirdi. Jhon Duran forma lansmanına katılarak sağlık kontrollerinden geçecek. Transfer ile büyük ses getiren Fenerbahçe listeye sürpriz isimler ekliyor. Fenerbahçe, kanat transferinde ise temaslarını sıklaştırdı.

ASENSIO'NUN PEŞİNDE

Sabah’ın Estadio Deportivo'dan derlediği habere göre; sarı-lacivertli ekip, PSG forması giyen Marco Asensio'nun peşine düştü.

MOURINHO'DAN ONAY

Haberde, teknik direktör Jose Mourinho'nun da Asensio'yu takımda görmek istediği ve transfere yeşil ışık yaktığı belirtildi. Haberin detaylarında Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki yıldız futbolcu için PSG ile temasa geçtiği vurgulandı.



MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

Asensio'nun 14 milyon Euro civarında maaşın bir kısmının ödenmesi halinde Fransızların kiralamaya izin vereceği aktarıldı.

ASTON VILLA'DA KİRALIK OYNADI

İspanyol futbolcu, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da kiralık olarak forma giydi. Takımıyla 37 maçta forma giyen yıldız futbolcu, süre aldığı 1874 dakikada 10 gol atıp 5 kez de asist yaptı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Marco Asensio'nun Paris Saint-Germain ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. İspanyol futbolcu, on numara, sağ kanat ve sol kanat bölgelerinde forma giyebiliyor.

