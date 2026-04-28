Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

JL Bourg Beşiktaş maç skoru kaç kaç? EuroCup’ta Şampiyon belli oldu

EuroCup final serisinde Beşiktaş, deplasmanda Fransız temsilcisi JL Bourg ile mücadele etti. Son anlarına 71-71 eşitlikle girilen karşılaşmada JL Bourg, son sayıyı bulmayı başararak parkeden 73-71’lik galibiyetle ayrıldı.

GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 23:51
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 23:51

BKT EuroCup final serisinin ikinci karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş GAİN, son saniyede gelen basketle JL Bourg’a 73-71 yenildi.

BKT EuroCup final serisinin ikinci maçında Beşiktaş GAİN, JL Bourg'a son saniye basketiyle 73-71 yenilerek kupayı rakibine kaptırdı.
Beşiktaş GAİN, seriyi 2-0 kaybederek kupayı JL Bourg'a kaptırdı.
Maçın ilk periyodunu Beşiktaş 25-17 geride tamamladı.
İlk yarı JL Bourg'un 40-38'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın son çeyreğine JL Bourg 55-52 önde girdi.
Jonah Mathews'ın son saniye üçlüğü skoru 71-71'e getirse de, Adam Mokoka'nın basketi JL Bourg'a galibiyeti getirdi.
JL Bourg'da Kevin Kokila 18, Adam Mokoka 15 sayı kaydetti.
Beşiktaş'ta Jonah Mathews 15, Ante Zizic 14 sayı ve 8 ribaund, Brynton Lemar 11, Anthony Brown ise 10 sayı üretti.
Bu skorla birlikte Beşiktaş GAİN, seriyi 2-0 yitirirken Fransız ekibi Bourg kupanın sahibi oldu.

Dusan Alimpijevic yönetimindeki ekip, final mücadelesinin ilk periyodunu 25-17 geride tamamladı.

İlk yarı, 38-40’lık skorla sona erdi.

Karşılaşmanın son çeyreğine ev sahibi takımın 55-52’lik üstünlüğüyle girildi.

Jonah Mathews’ın bitime 15 saniye kala kaydettiği üç sayılık basketle skor 71-71’de dengelendi. Bourg, son anda Adam Mokoka’nın sayısıyla mücadeleyi 73-71 kazanmayı bildi.

JL Bourg cephesinde Kevin Kokila 18 sayı, Adam Mokoka ise 15 sayıyla katkı sağladı.

Beşiktaş tarafında ise Jonah Mathews 15 sayı, Ante Zizic 14 sayı ve 8 ribaund, Brynton Lemar 11 sayı, Anthony Brown ise 10 sayıyla oynadı.

