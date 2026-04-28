JL Bourg Beşiktaş maç skoru kaç kaç? EuroCup’ta Şampiyon belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
BKT EuroCup final serisinin ikinci karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş GAİN, son saniyede gelen basketle JL Bourg’a 73-71 yenildi.
Bu skorla birlikte Beşiktaş GAİN, seriyi 2-0 yitirirken Fransız ekibi Bourg kupanın sahibi oldu.
Dusan Alimpijevic yönetimindeki ekip, final mücadelesinin ilk periyodunu 25-17 geride tamamladı.
İlk yarı, 38-40’lık skorla sona erdi.
Karşılaşmanın son çeyreğine ev sahibi takımın 55-52’lik üstünlüğüyle girildi.
Jonah Mathews’ın bitime 15 saniye kala kaydettiği üç sayılık basketle skor 71-71’de dengelendi. Bourg, son anda Adam Mokoka’nın sayısıyla mücadeleyi 73-71 kazanmayı bildi.
JL Bourg cephesinde Kevin Kokila 18 sayı, Adam Mokoka ise 15 sayıyla katkı sağladı.
Beşiktaş tarafında ise Jonah Mathews 15 sayı, Ante Zizic 14 sayı ve 8 ribaund, Brynton Lemar 11 sayı, Anthony Brown ise 10 sayıyla oynadı.