Joao Felix transferi gerçekleşiyor: Avrupa hikâyesinde beklenen son!

Al Nassr, sürpriz transferlere devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Cristiano Ronaldo ile sözleşme yenilen Suudi Arabistan ekibi, şimdi de Joao Felix ile anlaştı.

JOAO FELIX AL NASSR'A TRANSFER OLUYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Nassr yönetimi, Chelsea ile bonservis için resmi temaslara başladı ve oyuncuya da cazip bir sözleşme teklifinde bulundu. An itibarıyla kulüplerin anlaşmaya çok yakın olduğu süreçte, transferin yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.

CRISTIANO RONALDO VE JOAO FELIX

Cristiano Ronaldo'nun da transfer için onayını alan yönetim, Al Nassr için Joao Felix'in doğru isim olduğuna karar verdi. Ayrıca da Felix, geçtiğimiz haftalarda Süper Lig devlerine de önerilmişti.