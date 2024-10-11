Joel Matip futbolu bırakıyor!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 18:33 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 18:39
Son olarak İngiltere Premier Ligi takımı Liverpool forması giyen Kamerunlu stoper Joel Matip yeşil sahalara veda ediyor.
Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi bittikten sonra serbest duruma çıkan stoper Joel Matip'in sürpriz bir karar aldığı iddia edildi.
Alman basınından Ruhr Nachrichten'in haberine göre; 33 yaşındaki Joel Matip'in futbolu bırakma kararı aldığı aktarıldı.
FUTBOL KARNESİ
Kariyerinde Schalke ve Liverpool forması giyen Matip, Alman ekibi ile 258 maçta 23 gol atarken İngiliz deviyle ise 201 maça çıkıp 11 gol kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com