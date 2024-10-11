Joel Matip futbolu bırakıyor!

11 Ekim 2024 18:33 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 18:39

Son olarak İngiltere Premier Ligi takımı Liverpool forması giyen Kamerunlu stoper Joel Matip yeşil sahalara veda ediyor.

Premier Lig ekibi Liverpool​ ile sözleşmesi bittikten sonra serbest duruma çıkan stoper​ Joel Matip'in sürpriz bir karar aldığı iddia edildi.

Alman basınından Ruhr Nachrichten'in haberine göre; 33 yaşındaki Joel Matip'in futbolu bırakma kararı aldığı aktarıldı.

FUTBOL​ KARNESİ

Kariyerinde Schalke ve Liverpool forması giyen Matip, Alman ekibi ile 258 maçta 23 gol atarken İngiliz deviyle ise 201 maça çıkıp 11 gol kaydetti.