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Joel Matip futbolu bırakıyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 18:33 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 18:39
Joel Matip futbolu bırakıyor!

Son olarak İngiltere Premier Ligi takımı Liverpool forması giyen Kamerunlu stoper Joel Matip yeşil sahalara veda ediyor.

Premier Lig ekibi Liverpool​ ile sözleşmesi bittikten sonra serbest duruma çıkan stoper​ Joel Matip'in sürpriz bir karar aldığı iddia edildi.

Alman basınından Ruhr Nachrichten'in haberine göre; 33 yaşındaki Joel Matip'in futbolu bırakma kararı aldığı aktarıldı.

FUTBOL​ KARNESİ

Kariyerinde Schalke ve Liverpool forması giyen Matip, Alman ekibi ile 258 maçta 23 gol atarken İngiliz deviyle ise 201 maça çıkıp 11 gol kaydetti.

Joel Matip - Player profile | Transfermarkt

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Kaynak: tgrthaber.com
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