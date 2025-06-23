Jonathan David ile anlaşma tamam: Fenerbahçe defteri kapanıyor!

Fenerbahçe'nin Jonathan David transferi iptal oluyor. Fenerbahçe'nin uzun zamandır takip ettiği Jonathan David, an itibarıyla Juventus ile anlaştı.

Fenerbahçe için Jonathan David transferinde işler iyi gitmiyor. La Gazzetta dello Sport Muhabiri Giovanni Albanese'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Jonathan David, Juventus ile resmen anlaştı.

FENERBAHÇE'YE JONATHAN DAVID TRANSFERİNDE TERS KÖŞE

Jonathan David'in Fenerbahçe'den yüksek kontrat istediği süreçte, Juventus'tan iş bitirici bir hamle geldi ve Kanadalı forvet ile yıllık 6+2 milyon Euro üzerinden anlaştılar. Son olarak da İtalyan devi, bu ay sonu gelmeden Jonathan David ile resmen sözleşme imzalayacak.

JONATHAN DAVID VE LILLE PERFORMANSI

Lille ile geçen sezon 49 maça çıkan Jonathan David, 25 gol ve 12 asistlik özel bir performans sergilemişti.