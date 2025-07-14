Jorge Jesus imzayı attı!

Jorge Jesus'un Suudi Arabistan kariyeri devam ediyor. Son olarak Al Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus, şimdi de Al Nassr ile anlaştı.

JORGE JESUS RESMEN İMZALADI

Al Nassr, son olarak Al Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus'u takımın başına getirdiğini açıkladı. Suudi Arabistan ekibi, Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce basında yer alan iddialara göre ise Jorge Jesus'un göreve gelmesi, Cristiano Ronaldo'nun doğrudan talep etmesi sonrası oldu. Esasen ise iki ismin, tüm süreci kendi arasında planladıkları belirtilmişti.

JORGE JESUS'UN AL HILAL PERFORMANSI

Al Hilal ile toplamda 99 müsabakaya çıkan Jorge Jesus, maç başına 2.53 puan ortalaması yakalamıştı.