Jorge Jesus transfer için yeni hedefi gösterdi!

Neymar'ın Al Hilal'den ayrılmasından sonra tekrar bir dünya yıldızı alınıp alınmayacağı merak ediliyordu ve Portekizli teknik adam Jorge Jesus'tan konuya dair kritik açıklamalar geldi!

"MOHAMED SALAH'I BURADA GÖRMEK İSTERİM"

Verdiği röportajda Salah transferine de değinen Jesus, "Mohamed Salah'ı Al Hilal'de görmek isterim. Bize çok uygun olabilecek bir futbol stili var, neden olmasın? Sezon sonunu beklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME KONUSU

Bu sezon gösterdiği müthiş performansa rağmen hala Liverpool'dan beklediği sözleşme teklifini alamayan Salah, önümüzdeki yaz serbest statüye sahip olacak ve istediği kulübe bonservis bedeli olmadan imza atabilecek.