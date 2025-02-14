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Editor
 | Burak Ayaydın

Jorge Jesus transfer için yeni hedefi gösterdi!

Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, Neymar sonrasında yeni bir dünya yıldızına yöneldi. Jorge Jesus, Mohamed Salah transferi için yeşil ışık yaktı.

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Jorge Jesus transfer için yeni hedefi gösterdi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 10:42

Neymar'ın Al Hilal'den ayrılmasından sonra tekrar bir dünya yıldızı alınıp alınmayacağı merak ediliyordu ve Portekizli teknik adam Jorge Jesus'tan konuya dair kritik açıklamalar geldi!

"MOHAMED SALAH'I BURADA GÖRMEK İSTERİM"

Verdiği röportajda Salah transferine de değinen Jesus, "Mohamed Salah'ı Al Hilal'de görmek isterim. Bize çok uygun olabilecek bir futbol stili var, neden olmasın? Sezon sonunu beklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Fabrizio Romano Drops Fresh Liverpool Future Update on Mohamed Salah

SÖZLEŞME KONUSU

Bu sezon gösterdiği müthiş performansa rağmen hala Liverpool'dan beklediği sözleşme teklifini alamayan Salah, önümüzdeki yaz serbest statüye sahip olacak ve istediği kulübe bonservis bedeli olmadan imza atabilecek.

ETİKETLER
#Futbol
#Al Hilal
#transfer dönemi
#jorge jesus
#mohamed salah
#Spor
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