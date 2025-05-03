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 | Burak Ayaydın

Jorge Jesus'a veda: Ayrılık resmen açıklandı!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Jorge Jesus ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Portekizli hocaya veda mesajı yayınlayan Al Hilal'in, bundan sonraki süreçte yine yıldız bir isimle anlaşması bekleniyor.

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Jorge Jesus'a veda: Ayrılık resmen açıklandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 02:02
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 02:02

Jorge Jesus ile Al Hilal arasındaki sözleşme an itibarıyla feshedildi. Portekizli hocayı gönderme kararı alan Al Hilal yönetiminin, yakın zamanda yeni teknik adamı da açıklaması bekleniyor.

https://x.com/Alhilal_EN/status/1918432925017903601

JORGE JESUS AYRILIĞINI TARAFTARLAR İSTEMEDİ

Al Hilal taraftarları sosyal medyada Jorge Jesus'un neden gönderildiğini tartışırken, Portekizli hocanın yeterli bir performans gösterdiğini de ayrıca belirttiler. Süreçten hareketle Al Hilal için yine ünlü bir hoca açıklaması beklenirken, Jorge Jesus için ise Portekiz Milli Takımı ihtimali gündeme gelmiş durumda.

Jorge Jesus'a veda: Ayrılık resmen açıklandı!

JORGE JESUS'UN SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Al Hilal ile toplamda 99 mücadelede boy gösteren Jorge Jesus, maç başına 2.53 gibi etkileyici bir puan ortalaması yakalamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

JESUS'UN FENERBAHÇE'DEKİ PUAN ORTALAMASI KAÇTI?
Portekizli hoca, sarı lacivertli kulüpte 2.21 puan istatistiğini yakalamış ama lig şampiyonluğu yaşayamamıştı.
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ETİKETLER
#Al Hilal
#jorge jesus
#Suudi Arabistan Pro Lig
#Fenerbahçe Takımı
#Spor
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