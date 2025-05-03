Jorge Jesus'a veda: Ayrılık resmen açıklandı!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Jorge Jesus ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Portekizli hocaya veda mesajı yayınlayan Al Hilal'in, bundan sonraki süreçte yine yıldız bir isimle anlaşması bekleniyor.

Jorge Jesus ile Al Hilal arasındaki sözleşme an itibarıyla feshedildi. Portekizli hocayı gönderme kararı alan Al Hilal yönetiminin, yakın zamanda yeni teknik adamı da açıklaması bekleniyor.

https://x.com/Alhilal_EN/status/1918432925017903601

JORGE JESUS AYRILIĞINI TARAFTARLAR İSTEMEDİ

Al Hilal taraftarları sosyal medyada Jorge Jesus'un neden gönderildiğini tartışırken, Portekizli hocanın yeterli bir performans gösterdiğini de ayrıca belirttiler. Süreçten hareketle Al Hilal için yine ünlü bir hoca açıklaması beklenirken, Jorge Jesus için ise Portekiz Milli Takımı ihtimali gündeme gelmiş durumda.

JORGE JESUS'UN SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Al Hilal ile toplamda 99 mücadelede boy gösteren Jorge Jesus, maç başına 2.53 gibi etkileyici bir puan ortalaması yakalamıştı.