Jorge Jesus'un takımı İsmail Kartal'ın takımını 4-1 mağlup etti!

04 Şubat 2025 23:20 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 23:21

İki eski Fenerbahçe teknik direktörü, Jorge Jesus ve İsmail Kartal, Asya Şampiyonlar Ligi maçında karşılaştı. Sahadan Jesus'un takımı Al Hilal 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

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Al Hilal Persepolis CANLI nereden izlenir? İsmail Kartal ile Jorge Jesus karşı karşıya

Al Hilal Persepolis CANLI nereden izlenir? İsmail Kartal ile Jorge Jesus karşı karşıya

Asya Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Jesus'un Al Hilal'i, İsmail Kartal'ın Persepolis'ini 4-1 mağlup etti.

İki eski Fenerbahçe teknik direktörü olan Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İsmail Kartal'ın görev yaptığı İran takımı Persepolis ile karşılaştı. Al Hilal, Persepolis karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Al Hilal'in gollerini 10'uncu dakikada Malcom, 25'inci dakikada Joao Cancelo ile 39 ve 45+1'inci dakikalarda Salem Al Dawsari kaydetti. Persepolis'te fileleri 90'ıncı dakikada penaltıdan Giorgi Gvelesiani havalandırdı.

Öte yandan İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den eski öğrencisi olan Serdar Dursun karşılaşmaya ilk 11'de başlarken maçın 73. dakikasında yerini Alekasir'e bırakarak oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Al Hilal puanını 19'a yükseltti. Persepolis ise 6 puanda kaldı.