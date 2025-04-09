Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu! Brezilya aradığı ismi buldu

Bir dönem Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de de görev yapmış Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Mayıs ayında Brezilya Milli Takımının başına geçeceği iddia edildi.

2026 Dünya Kupası Eleme maçında Arjantin Milli Takımına 4-1'lik ağır bir skorla mağlup olan Brezilya Milli Takımında teknik direktör Dorival Junior'un görevine son verilmişti. Önceki günlerde Carlo Ancelotti'nin adı geçse de Sambacılar koltuğu emanet edecek yeni futbol adamını Suudi Arabistan'da buldu.

Daha önce Fenerbahçe'de görev yapan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Brezilya basınında yer alan haberlere göre Mayıs ayında takımın başına çıkması bekleniyor.

BREZİLYA MEDYASI HABER YAPTI

Brezilya medyasından UOL'ın yaptığı habere göre, geçtiğimiz yıllarda Süper Lig ekibi Fenerbahçe'yi de çalıştıran Al-Hilal Teknik Direktörü Jose Jesus, Mayıs ayında Sambacıların yeni teknik direktörü olacak.

CARLO ANCELOTTİ İSMİ GEÇMİŞTİ

Bu gelişmeler, 26 Mart günü 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçında Arjantin'e 4-1 mağlup olan Brezilya'da Teknik Direktör Dorival Junior'ın görevine son verilmesinin ardından yaşanmaya başlandı. Junior'ın yerine ise genç milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid’in teknik patronu Carlo Ancelotti ve Fenerbahçe eski hocası Al-Hilal'de görev yapan Jorge Jesus'un adları geçiyordu.

TAZMİNATI BELLİ OLDU

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un transferinin gerçekleşmesi durumunda, Brezilya Futbol Konfederasyonu, Jorge Jesus için Suudi ekibi Al-Hilal'e 2,5 milyon Euro serbest kalma tazminat ödemesi bekleniyor.