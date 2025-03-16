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Editor
 | Burak Ayaydın

Jose Morais'li Bodrum FK yine kazandı! 6 maçtır kaybetmiyorlar

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Bodrum FK karşılaştı. Jose Morais takımın başına geldiğinden beri müthiş bir ivme yakalayan Bodrum FK, Rize deplasmanında da galip geldi ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

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Jose Morais'li Bodrum FK yine kazandı! 6 maçtır kaybetmiyorlar
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.03.2025
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
16.03.2025
saat ikonu 16:10

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK, Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 galip geldi. Samet Akaydin'in 40. dakikada kırmızı kart gördüğü mücadelede, Bodrum FK adına golleri 22. dakikada Alikulov (kendi kalesine) ve 62. dakikada Enis Bardhi attı. Bu galibiyetle birlikte Ege temsilcisi, Jose Morais yönetiminde çıktığı 6 lig maçında da mağlubiyet yaşamamış oldu.

https://x.com/Bodrumspor_AS/status/1901250209213985061

JOSE MORAIS YÖNETİMİNDEKİ BODRUM FK 30 PUANA YÜKSELDİ

Morais'in öğrencileri bu kritik galibiyetle 30 puana ulaştılar ve maç fazlasıyla küme düşme hattının üstüne çıkarak 15. sırada yer aldılar. Teknik direktörlük görevine Jose Morais'in getirilmesinin ardından çıkışa geçen Bodrum FK, Portekizli çalıştırıcıyla çıktığı maçlarda hiç yenilmedi! Morais ile 6 lig maçında 4. galibiyetini alan yeşil beyazlıların, 2 de beraberliği bulunuyor ve hiç gol yememiş olmaları da ayrıca dikkat çekiyor.

Bodrum FK, Jose Morais ile fırtına gibi: Rizespor'u da devirdiler

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MORAIS KİMİN YERİNE GELMİŞTİ?
Bodrum FK, bekleneni veremeyen Volkan Demirel ile yollarını ayırmış ve Portekizli hocayla anlaşmıştı.
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#Jose Morais
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