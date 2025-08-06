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 | Özge Sönmez

Jose Mourinho acı haberi canlı yayında aldı! Gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Stadion Feyenoord De Kuip’te düzenlenen basın toplantısında Porto'nun eski kaptanı Jorga Costa'nın ölüm haberini aldı. Aldığı haberle yıkılan Mourinho, gözyaşlarını tutamadı.

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Jose Mourinho acı haberi canlı yayında aldı! Gözyaşlarını tutamadı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 08:13
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 08:19

'nun eski kaptanı Jorga Costa, geçirdiği kalp krizinin ardından 53 yaşında hayatını kaybetti. teknik direktörü eski öğrencisinin ölüm haberini maçı öncesi yaptığı basın toplantısında aldı. Jose Mourinho aldığı haberle adeta yıkıldı. Gözyaşlarını tutamayan teknik adam, "Şimdi benimle konuşma şansı olsaydı 'Basın toplantını yap, beni unut ve maçı düşün.' derdi. Ben de işimi yapacağım ve sonrasında ağlayabilirim" dedi.

Jose Mourinho acı haberi canlı yayında aldı! Gözyaşlarını tutamadı

"VEFATINDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM"

Jorge Costa'nın kendi geçmişinin bir parçası olduğunun altını çizen Mourinho, "Takımda bazen liderleriniz vardır. Mert'in de belirttiği gibi önemli olan pazubent takmak değildir. Jorge de tam olarak liderdi. Benim ifademle takımda çöpü toplayan isimdi. Bir teknik direktör için böyle bir oyuncuya sahip olmak harikadır. Vefatından dolayı çok üzgünüm. Geçmiş hikayemin bir parçası. Şimdi futbola değil ona odaklanmak istiyorum. Çocuklarını da tanıyorum ve bu durumdan dolayı çok mutsuzum. Şimdi benimle konuşma şansı olsaydı 'Basın toplantını yap, beni unut ve maçı düşün.' derdi. Ben de işimi yapacağım ve sonrasında ağlayabilirim." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho acı haberi canlı yayında aldı! Gözyaşlarını tutamadı

"BİZİM İÇİN GÜZEL BİR MEYDAN OKUMA OLACAK"

Kariyeri boyunca Feyenoord'la karşı karşıya gelmekten dolayı her zaman mutlu olduğunu belirten Jose Mourinho, De Kuip Stadı'na ilk kez 1997 yılında Barcelona ile Paris Saint-Germain arasında oynanan bir final maçı için geldiğini dile getirdi.

Antrenörlük kariyerinde Feyenoord'a karşı çok fazla maça çıktığının altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Chelsea'yle, Roma'yla birçok kez buraya geldim. Şimdi yeniden buradayız. Harika bir stat. Burada zemin genelde güzel olur. Taraftarlar da burada kendi takımlarını desteklemek için gelecekler. Ben batıl inançları olan birisi değilimdir. Onlara karşı oynadığım her maçı kazandım diye düşünmem. Genç bir takım, iyi bir takım. Ellerindeki oyuncuları satıp yeni yetenekler bulma konusunda çok iyiler. Çok iyi oyuncuları gitti ama eminim ki gidenlerin yerini doldurabileceklerdir. Bizim için güzel bir meydan okuma olacak" açıklamasında bulundu.

Jose Mourinho acı haberi canlı yayında aldı! Gözyaşlarını tutamadı
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ETİKETLER
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#feyenoord
#Fenerbahçe
#Jorge Costa
#Spor
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